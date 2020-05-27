Медики Львова першими в Україні пройшли ІФА-тестування на коронавірус: відомі результати

У Львові працівників лікарень почали тестувати на наявність коронавірусу за допомогою імуноферментного аналізу.

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Поки дослідження пройшли 40 медиків міської лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє ТСН.

З’ясувалося, що серед перевірених працівників медустанови антитіла до COVID-19 виявили у семи. А це означає, що вони вже перехворіли вірусом.

У Львові медики пройшли ІФА-тестування на COVID-19

Водночас підкреслюється, що у чотирьох із семи медиків раніше були клінічні прояви хвороби та позитивний ПЛР-тест. Тоді як інші троє перехворіли коронавірусом безсимптомно.

Як пояснив медичний директор Львівської лікарні швидкої допомоги Іван Миськів, перші зразки були відібрані у тих, хто часто контактував із інфікованими.

"Це працівники приймального відділення, ургентної хірургії. Хочемо ж протестувати всіх, щоб мати приблизну уяву про наявність так званого колективного імунітету", – сказав він.

Зауважимо, що для ІФА-діагностики у людини беруть венозну кров, а результат готовий уже через три-чотири години.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні офіційно ввели лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).

А Львів став одним із перших міст України, де почали робити ІФА-тести на антитіла до коронавірусної інфекції COVID-19.

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