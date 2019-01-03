Мати побила шлангом і вигнала в ніч: у Краматорську знайшли замерзлого 6-річного хлопчика

У Краматорську мати вигнала вночі з дому 6-річного сина без верхнього одягу.

Сильно замерзлу дитину побачив небайдужий перехожий, який викликав поліцію. Як розповіли патрульні, хлопчик бродив по нічному місту роздягнений.

"На вулиці він виявився тому, що рідна мама вигнала його. На дитячі прохання пустити додому вона не реагувала, тому що була напідпитку. Відтак малюк вирішив піти у місто і заблукав. Пояснити, де його будинок, він не зміг", — йдеться у повідомленні.

Хлопчик із Краматорська Патрульна поліція України

Поліцейські доставили дитину в дитячу лікарню. Під час огляду лікар виявив на тілі малюка численні забої та синці. Хлопчик розповів, що вони з'явилися після того, як напередодні мати побила його гумовим шлангом.

Про цю ситуацію патрульні повідомили співробітникам ювенальної превенції Краматорського відділу поліції, які в подальшому займатимуться цією справою.

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