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Мати побила шлангом і вигнала в ніч: у Краматорську знайшли замерзлого 6-річного хлопчика

13тЧитати матеріал російською

У Краматорську мати вигнала вночі з дому 6-річного сина без верхнього одягу.

Сильно замерзлу дитину побачив небайдужий перехожий, який викликав поліцію. Як розповіли патрульні, хлопчик бродив по нічному місту роздягнений.

"На вулиці він виявився тому, що рідна мама вигнала його. На дитячі прохання пустити додому вона не реагувала, тому що була напідпитку. Відтак малюк вирішив піти у місто і заблукав. Пояснити, де його будинок, він не зміг", — йдеться у повідомленні.

Хлопчик із Краматорська

Хлопчик із Краматорська

Патрульна поліція України

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Поліцейські доставили дитину в дитячу лікарню. Під час огляду лікар виявив на тілі малюка численні забої та синці. Хлопчик розповів, що вони з'явилися після того, як напередодні мати побила його гумовим шлангом.

Про цю ситуацію патрульні повідомили співробітникам ювенальної превенції Краматорського відділу поліції, які в подальшому займатимуться цією справою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині горе-матір кинула трьох малюків без їжі. Поліцейські забрали дітей із антисанітарних умов.

Читайте всі новини по темі "Дитяча безпека" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Дитяча безпека
Місце
Україна
Теги
дітиНаціональна поліція Українипатрульна поліція
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