Мати хлопчика, якого збили у Кривому Розі, поскаржилася на піар перед виборами

Мати 11-річного Сашка Бугра, якого на початку вересня збили у Кривому Розі, поскаржилася на надмірну увагу з боку журналістів.

За її словами, Сашка давно виписали з лікарні, він повернувся до звичного життя, і почувається добре, але представники ЗМІ і досі тривожать родину, передає 34 телеканал. Жінка припускає, що такі дії журналістів можуть бути пов'язаними з виборами.

"Вибори – це є вибори, а це є наше. Не хочеться, щоб більше нас турбували, тривожили. Це все між нами повинно бути. Не хотілося б цього всього піару, в такій ситуації. Хочеться далі спокійно жити, як ми і жили", – зазначила Наталя Бугор.

Вона розповіла, що внаслідок аварії Сашко отримав надкол скроневої кістки та перелом лівого плеча. Але всі прогнози від медиків, за її словами, утішні.

Також Бугор розповіла, що звістка про ту аварію облетіла все місто, адже за кермом автомобіля був син кандидата в мери Кривого Рогу Марк Шевчик. За даними правоохоронців, водій був тверезий, не тікав із місця аварії та сам викликав "швидку".

"Більше, напевно, я звернуся до пішоходів, до людей, які переходять дорогу. Треба трошки бути уважнішими. Це все-таки дорога, це все-таки машина. Нічого такого у мене саме до водія немає: якоїсь злості, або ще чогось. Я розумію: так, це так сталося. Це так, дійсно, з кожним може таке трапитися. У мене теж син росте", – сказала жінка.

Відзначимо, як заявив політолог Кость Бондаренко, боротьба за крісло мера промислового міста Кривого Рогу загострилася і зараз там йде справжня передвиборна війна. За словами політолога, в місті, де тривалий час при владі перебував Юрій Вілкул виник цілий клан, який зараз намагається утримати владу будь-яким способом.

Зі свого боку політолог Володимир Фесенко зазначив, що мер Кривого Рогу Юрій Вілкул фактично використовує місцевий адміністративний ресурс і веде брудну інформаційну політику щодо головного конкурента на виборах кандидата в мери міста від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика, щоб забезпечити свою перемогу.

Нагадаємо, в Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження через погрози родині кандидата в мери міста від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика. Також, за словами політика, проти нього і членів його сім'ї ведуть брудну інформаційну кампанію.

В цілому, як зазначають правоохоронці, ситуація навколо виборів стає все більш напруженою. За статистикою, в Україні щодоби реєструється понад 10 кримінальних проваджень і надходить майже 200 заяв, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. В цілому, з 5 вересня поліція зафіксувала майже 4000 скарг.