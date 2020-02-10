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10 лютого • оновлено в 19:09
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Массовое убийство в "ДНР", о котором никто не писал

24т
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Будни Донецка.

Несколько дней назад в городе, на Чулковке, произошло массовое убийство, о котором почти никто не написал.

Сотрудник "МГБ ДНР" Виктор Москаленко застрелил 4 человека, а потом застрелился сам. Его жертвами стали начальник следственного отдела Калининского РУВД Роман Юдин и и заместитель начальника этого же отдела Григорий Мажерович (по другой версии фамилия - Можак), а также ещё один сотрудник "МВД ДНР" и случайный таксист. Точная причина конфликта не известна. Пишут, что все случилось по пьяни.

Массовое убийство в "ДНР", о котором никто не писал

Инцидент обсуждался в социальных сетях, имена погибших опубликовал известный ДНРовский телеграмм-канал. Но в официальных сводках и в местных СМИ - никакой информации. Только пропагандистские сюжеты о том, как плохо жить в Украине.

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Только вчера во всех мировых новостях освещалась трагедия в Тайланде, где поехавший военный застрелил 26 человек. А в Донецке пять трупов - и тишина. Раньше подобная история гремела бы на весь город, а теперь всем все равно. "Русский мир" приучил воспринимать такие случаи буднично и не считать людей.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады попались на мародерстве. В сети сообщили, что перед ротацией в селе Пески они посрезали крыши с гаражей и повынимали окна из домов. Подтверждающее фото со словами возмущения опубликовала в Facebook координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мусорское поголовье дыры самосократилось- значит экономия "бюджета"...хехе
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1
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Юра Дядя
Юра Дядя
Ну почему же никто не писал? А уселяки фашики донецкие,аборигены тамошние,ну и дениска из того же мусора? ...из достоверных источников,ессно))
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3
Харченко Вадим
Харченко Вадим
Юра Дядя, гриша не и с т е р и,а то очко себе порвешь от психически-морального надрыва..тут твой сказочный в о ш ь д ь намедни протарахтел,что теперь р а ш н я -это новая нефть з а с и Р а х и..ты своему сказочному п л е ш е г н о м у веришь,гриша?..ха-ха-ха-ха-ха..
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