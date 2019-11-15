В Одесі масово відключили інтернет: названа причина

Велика частина Суворовського району Одеси, в якому проживає понад 300 тисяч осіб, вдень 15 листопада залишилася без інтернету та кабельного телебачення.

Подія пов'язана з масштабною нічною пожежою всередині комунікаційного колодязя одеського провайдера TENET, чиїми послугами та мережами користуються багато інших місцевих провайдерiв. Працівники компанії наполягають на умисному підпалi, повідомляє OBOZREVATEL.

"НП призвела до перебоїв доступу до послуг у абонентів на селищі Котовського в Одесі, в місті Южне, приміських селищах Чорноморське і Фонтанка", – йдеться в повідомленні компанії TENET на сайті.

Пожежа сталася в комунікаційному колодязі на вул. Чорноморського козацтва, 161.

Частина Одеси залишилася без інтернету Facebook підслухати Одеса

В даний час фахівці вже приступили до робіт по відновленню мереж.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Києві зі скандалом відключили популярного інтернет-провайдера. Компанія довгий час не погашала великий борг в 1,4 млн грн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!