Масове вимирання: екологи спрогнозували глобальну катастрофу

Підвищення глобальної температури навіть на 1,5 градуса Цельсія призведе до серйозних кліматичних змін, зникнення природних екосистем і вимирання багатьох видів.

До такого висновку прийшли члени Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, передає Phys.org.

Потепління клімату Землі всього лише на два градуси викличе непередбачувані зміни системи атмосферної циркуляції. В результаті почнеться інтенсивне танення льодовиків, що призведе, у свою чергу, до підвищення рівня моря.

Екологи провели розрахунки, згідно з якими в разі збереження тенденції до потепління до 2100 року відбудеться затоплення прибережних мегаполісів, а також зникнуть деякі населені острови, в тому числі Мальдіви.

Тому міжнародне Паризька хартія 2015 року передбачає, що людство не повинно допустити зростання середньої температури планети більше ніж на 1,5 градуса.

Якщо зростання середньої температури на якийсь час перевищить цей показник і потім опуститься до потрібного значення, то це, ймовірно, завдасть незворотної шкоди біосфері, зокрема призведе до вимирання багатьох видів.

Багато сценаріїв передбачають, що середня температура дійсно перевищить ліміт на якийсь час.

Заходи по охолодженню клімату включають лісопосадки та інші методи зменшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі. При цьому низка фахівців часто говорить про необхідність переходу на альтернативні форми енергетики, зокрема використання біопалива.

У той же час вчені вважають, що єдиний ефективний спосіб запобігти зростанню температури - це різко і швидко скоротити викиди вуглекислого газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, морська течія Гольфстрім сильно сповільнилася, досягнувши мінімуму за останні 1600 років. Британські вчені вважають, що це загрожує світу глобальною катастрофою.