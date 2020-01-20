"Масове очищення від скверни": ватажка "ДНР" засікли в Ялті в компанії верхівки окупантів

Ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна засікли в Ялті, де він купався в ополонці на честь свята Хрещення.

Про це написав блогер RoksolanaToday & Крим25% в Twitter

"Масова спроба очищення від скверни сьогодні була зафіксована в Ялті. Очолив процес "спікер" Константинов, участь брали глава" ДНР" Пушилін, депутат ГД від Криму Козенко, бізнес-партнер Константинова і депутат кримського парламенту Янакі", - пише блогер.

Користувачі мережі в черговий раз висміяли ватажка "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова яскраво висміяла Пушиліна за "закон" про розширення меж псевдореспублікі на всю Донецьку область.

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