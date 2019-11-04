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4 листопада • оновлено в 12:33
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Маруся Звіробій: поставте волонтерці гостре запитання

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Гостею програми "Гостре питання" на ObozTV 4 листопада стане волонтерка і учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Маруся Звіробій: поставте волонтерці гостре запитання

inlviv.in.ua

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Марусею Звіробій сьогодні о 17:30

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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А когда Маруся волонтерила в АТО, значит давала бесплатно?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О чем с этой хабалкой можно говорить? Впрочем, один вопрос есть. Шмаруся! Если всех активистов и волонтэров, паразитирующих на гpaждaнской вoйнe выгнать на работу, это будет способствовать развитию Украины?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А че все такие страшные бабы в окопы прутся? Дома ипать не хотят?
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