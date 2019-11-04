Маруся Звіробій: поставте волонтерці гостре запитання

Гостею програми "Гостре питання" на ObozTV 4 листопада стане волонтерка і учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій.
Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.
Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.
inlviv.in.ua
Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.
Дивіться ефір з Марусею Звіробій сьогодні о 17:30
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