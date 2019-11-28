Лідер Національного руху "ДІЯ" Дмитро Ярош присоромив владу за відкриття кримінального провадження проти волонтерки Марусі Звіробій, до якої з обшуком нагрянули детективи Державного бюро розслідувань.

Гнівний пост розмістив він у четвер, 28 листопада, на своїй сторінці в Facebook.

"По-перше, воювати з жінками – низько. Такі дії можуть проводити тільки мерзотники і вороги України. По-друге, існуюча влада, щодня втрачаючи свій рейтинг, війною з патріотами України втрачає свою, і так не дуже високу, легітимність", – написав Ярош.

Ярош присоромив владу за переслідування Звіробій

За його словами, влада, яка займається такими переслідуваннями проти патріотів – "або дурна, або ворожа Україні".

"Постійно циркулює інформація про можливе широкомасштабне вторгнення Московії в Україну. Вони до цього готуються щодня. Отже, і ми повинні бути готові. Розраховувати на Верховного головнокомандувача і новосформовані владні структури нема сенсу", – додав він.

Ярош також закликав усіх об'єднатися перед обличчям ворога. "Ми не втомилися від війни. Ми прагнемо Перемоги. І ми її отримаємо. Незалежно від того, хоче цього тимчасова влада, чи ні", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!