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29 листопада • оновлено в 10:57
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"Так можуть тільки вороги України!" Ярош жорстко присоромив владу за переслідування Звіробій

26.8т
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Лідер Національного руху "ДІЯ" Дмитро Ярош присоромив владу за відкриття кримінального провадження проти волонтерки Марусі Звіробій, до якої з обшуком нагрянули детективи Державного бюро розслідувань.

Гнівний пост розмістив він у четвер, 28 листопада, на своїй сторінці в Facebook.

"По-перше, воювати з жінкаминизько. Такі дії можуть проводити тільки мерзотники і вороги України. По-друге, існуюча влада, щодня втрачаючи свій рейтинг, війною з патріотами України втрачає свою, і так не дуже високу, легітимність", – написав Ярош.

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Ярош присоромив владу за переслідування Звіробій

Ярош присоромив владу за переслідування Звіробій

За його словами, влада, яка займається такими переслідуваннями проти патріотів – "або дурна, або ворожа Україні".

"Постійно циркулює інформація про можливе широкомасштабне вторгнення Московії в Україну. Вони до цього готуються щодня. Отже, і ми повинні бути готові. Розраховувати на Верховного головнокомандувача і новосформовані владні структури нема сенсу", – додав він.

Ярош також закликав усіх об'єднатися перед обличчям ворога. "Ми не втомилися від війни. Ми прагнемо Перемоги. І ми її отримаємо. Незалежно від того, хоче цього тимчасова влада, чи ні", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

  • Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Маруся Звіробій Дмитро Ярош
Місце
Україна
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Коментарі
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ТО ЕСТЬ ПЕТЯ ВРАГ УКРАИНЫ? Никто и не сомневался. Засадил Героя Украины Надю.
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Georg Georgi
Georg Georgi
Pristidil? sam prodalsiq k poroxu,
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Интересно, если бы Трампу в америцi или Путину в расее такое ляпнули бы волонтеры, что бы с ними сделали
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