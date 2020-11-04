Марків: мене зганьбили не лише як людину, а й як військовослужбовця
Воїн НГУ обурений, що йому висунули безпідставне звинувачення і мовчали про це
Він розповів, завдяки чому зміг так мужньо триматися протягом більш ніж трьох років
Воїн до останнього не вірив, що його відпустили на волю
Воїн НГУ Віталій Марків має намір притягти до відповідальності винних у його незаконному ув'язненні, яке тривало понад три роки. Він наголосив, що окрім безпідставного звинувачення також зазнав приниження як людина та воїн.
Про свої подальші плани захисник розповів Укрінформ, наголосивши, що консультуватиметься з адвокатами для вирішення усіх питань.
"Звісно, що винні люди повинні бути притягнуті до відповідальності. Я переконаний, що люди, які знали, що я не винен, вони просто мовчали, тому це вже буде після консультацій з моїми адвокатами і далі будемо діяти за обставинами", – сказав Марків.
"Мене намагалися зганьбити не тільки як людину, як чоловіка, а й як військовослужбовця. З мене робили людину, яка не шанує нічого: ніяких людських законів, військової доктрини – взагалі людина беззаконня. Своєю витримкою, вихованням, дисципліною я продемонстрував, чого вартий і які саме ідеали дали мені можливість вистояти", – підкреслив Герой.
Також нацгвардієць розповів про свої перші відчуття, коли по відеоконференцзв'язку почув рішення суду.
"Спершу мені в це не вірилося. Я готувався до найгіршого. Я був готовий до найгіршого, але ніколи не полишав надії на найкраще... Знаєте, це я зараз усвідомлюю, що я дійсно вільна людина, а як тільки пролунала фраза "не винний", мені не вірилося... Це був надзвичайно великий сюрприз. Для мене це була одна з найважливіших моїх битв і найголовніша моя перемога як людини, як чоловіка", – поділився Марків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали не винним.
На перших кадрах після виходу на волю Марків позував із прапором України.
Воїн висловив готовність продовжувати службу в НГУ, а свою перемогу присвятив всім загиблим захисникам України.
4 листопада у мережі з'явилися фото з літака, яким Марків вилетів в Україну.
Нагадаємо, влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, воїн Національної гвардії Віталій Марків.
Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.
Марків категорично спростував висунуті звинувачення. Україна його підтримала.
За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.
12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.