Обстріл Маріуполя: п'ять років тому прогримів найстрашніший теракт в Україні

24 січня 2015 року було одним з найстрашніших і трагічних днів в історії Маріуполя. Тоді війська Російської Федерації завдали удару з "Градів" по житловому мікрорайону Східний, убивши кілька десятків мирних українців.

На п'яті роковини жахливого теракту OBOZREVATEL нагадує про кривавий військовий злочин російської армії і підконтрольних їй терористів (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Обстріл Маріуполя стався 24 січня mrpl.city

Обстріл Маріуполя

24 січня 2015 року, о 9:15 ранку, російські війська відкрили вогонь по Маріуполю з ракетних систем залпового вогню "Град" і "Ураган". Всього було три повних залпи – ракети вдарили по житловому мікрорайону Східний і блокпосту ЗСУ в селищі Виноградне. Другий і третій залп, згідно з даними ОБСЄ, були випущені о 13:02 і 13:21 того ж дня.

Попадання "Градів" були зафіксовані біля маріупольських шкіл №5 та №69, на ринках "Київський" і "Денис", на приватному житловому масиві в Орджонікідзевському районі Маріуполя. Снаряди падали на дахи багатоповерхових будинків, вибухали прямо на вулицях, вбиваючи людей, руйнуючи будівлі та підпалюючи автомобілі.

Інфраструктурі Маріуполя було завдано величезної шкоди. Постраждали 22 багатоповерхових житлових будинки, безліч приватних будівель, два ринки і вісім магазинів, поштове відділення і дві банківських установи, аптека, кафе і СТО.

Маріуполь затягнуло димом пожарищ @ 290381qwer

Снаряди "Градів" падали у двори, на дитячі та спортивні майданчики @patriot_petya

Під удар потрапив ринок Маріуполя

Жертви обстрілу Маріуполя

Жертвами цього жахливого злочину стали 29 осіб, з них двоє – діти. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 97 українців, у тому числі п'ятеро дітей. Одному з загиблих, В'ячеславу Кашину, було всього чотири роки.

Список загиблих при обстрілі

Миколайчук Дмитро Васильович;

Поліщук Ольга Дмитрівна;

Константинова Тамара Костянтинівна;

Сиротенко Віталій Миколайович;

Німенко Лілія Миколаївна;

Єфімов Юрій Стефанович;

Попова Лариса Олександрівна;

Будник Валерій Валентинович;

Шурхаєва Валерія Сергіївна;

Демченко Олександр Миколайович;

Бобильов Микола Анатолійович;

Бобильова Любов Петрівна;

Кашина Марина Миколаївна;

Кашин В'ячеслав Олександрович;

Борисов Сергій Леонідович;

Абдурашитова Ольга Вікторівна;

Вербицька Любов Наумівна;

Лобов Сергій Володимирович;

Чумак Ліна Георгіївна;

Анікеєнко Галина Володимирівна;

Луценко Олена Петрівна;

Єфремов Станіслав Олегович;

Євглевська Валентина Василівна;

Бондаренко Олена Василівна;

Макаров Андрій Андрійович;

Литвиненко Надія Іванівна;

Павлюк Олена Олександрівна;

Акат'єва Олена Ігорівна;

Найдьонов Василь Федорович.

Відповідальність за обстріл

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ провела розслідування, згідно з яким Маріуполь був обстріляний з непідконтрольних Україні територій з ракетних систем залпового вогню "Град" і "Ураган".

Згідно з даними розслідування, яке було проведено Службою Безпеки України, обстріл Маріуполя було здійснено силами двох штатних ракетних дивізіонів Збройних Сил Російської Федерації, які відносяться до 200-Печенгської окремої мотострілкової бригади і 2-ї Гвардійської Таманської мотострілецької дивізії.

Залишки снаряда "Граду" на вулиці Маріуполя

З території Росії операцією керував начальник ракетних військ і артилерії Південного військового округу Збройних сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович. В тимчасово окупованому Донецьку здійсненням теракту командував полковник ЗС РФ Цаплюк Олександр Йожефович, позивний "Горець". Координацію дій реактивних дивізіонів здійснював російський підполковник Власов Максим Володимирович, позивний "Югра".

У день обстрілу, 24 січня 2015 року, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко публічно заявив, що терористи почали наступ на Маріуполь. Однак уже через кілька годин поспішив відмовитися від власних слів, заявивши, що "мав на увазі зовсім не це".

Пізніше в Маріуполі затримали навідника – ним виявився колишній співробітник міліції Валерій Кірсанов. Саме він повідомляв координати для ракетних залпів. Навідник був засуджений на дев'ять років позбавлення волі, але в 2019 році вийшов з-за грат за "законом Савченко".

Обстріл Маріуполя

Обстріл Маріуполя

Обстріл Маріуполя

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ще один теракт на Донбасі – п'ять років тому було обстріляно блокпост під Волновахою. Там під удар потрапив пасажирський автобус, в якому загинуло дванадцять українців.

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