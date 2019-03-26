''Пустили під ніж!'' У Криму забили на сполох через свавілля окупантів

У тимчасово окупованому Росією Криму вирішили вирубати один із численних лісів на Керченському півострові.

На свавілля окупантів поскаржилася жителька села Нижньозаморське Ленінського району, повідомляє "КерчьИНФО" (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Керчі окупанти вирубують ліс КерчьИНФО

За словами жінки, на початку лютого вона стала випадковим свідком знищення лісу, де є віковий дубовий гай і росте кримська сосна, занесена до Червоної книги.

Вона звернулася до Керченської міжрегіональної природоохоронної прокуратури, після чого з'ясувалося, що ліс буде вирубано, і на його місці з'явиться кар'єр з видобутку піску. Причому робить це так зване Міністерство екології та природних ресурсів Криму.

"Особисто для мене — це дивні речі. Це єдиний лісовий масив на Керченському півострові, і багато керчан люблять відпочивати в тих місцях. Впевнена, що більшість тих, хто живе на Керченському півострові, навіть не підозрюють про ці процеси", — обурюється керчанка.

За її словами, Крим завжди любили і люблять називати "природного здравницею", проте єдиний лісовий масив на Керченському півострові знищують.

"Ліс у степу! Тут кожне дерево на вагу золота! Безсовісне знищення природи Керченського півострова лише "набирає" обертів", — нарікає жінка.

Також вона додала, що на прес-конференції, приуроченій до Міжнародного дня лісів, один з представників "міністерства" сказав, що на Керченському півострові відкривалися і будуть відкриватися нові кар'єри, а одній з компаній, яка видобуває в тому місці пісок, видана ліцензія до 2035 року.

"Міністерство екології та природних ресурсів Криму пустило "під ніж" дуб і кримську червонокнижну сосну, а заодно і численних мешканців цього лісу", — каже Світлана.

У Керчі окупанти вирубують ліс КерчьИНФО

У Керчі окупанти вирубують ліс КерчьИНФО

У Керчі окупанти вирубують ліс КерчьИНФО

У Керчі окупанти вирубують ліс КерчьИНФО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали, як Росія вбиває Крим.

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