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Маніпуляції на екологічній темі продовжаться і після виборів – енергоексперт

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Під надуманими екологічними питаннями можна і після виборів робити певні дії, які приводять до покращення якихось бізнес інтересів у політичних кругах.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив голова асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський, який підтримав меморандум про недопущення використання екології в політичних цілях, підписаний асоціацією екологів.

Маніпуляції на екологічній темі продовжаться і після виборів – енергоексперт

"Тема гречки була не тільки до виборів, вона залишається і після, але може буде у вигляді манки. Під надуманими екологічними питаннями можна і після виборів робити певні дії, які приводять до покращення якихось бізнес інтересів у політичних кругах. Тому я думаю, що і до виборів, і під час виборів, і після це може використовуватися", – вважає Фаворський.

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Фаворський також визнає, що тема екології у комерційних і політичних цілях стала маніпулятивною передвиборчою технологією, нарівні з обіцянками знизити тарифи чи роздачу гречки на округах. І на його думку, екологічна тематика буде використовуватися і після виборчого процесу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, екологічні асоціації та організації підписали меморандум щодо припинення використання теми екології у політичних та комерційних цілях. Документ підписали 15 різних асоціацій.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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