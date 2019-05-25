"Мамо, ти помреш?" Соколова розкрила страшні деталі про боротьбу з раком

У журналістки Яніни Соколової, яка поборола рак, не відразу змогли діагностувати хворобу.

В інтерв'ю ТСН вона розповіла, що вперше відчула проблеми зі здоров'ям в кінці минулого літа, але подумала, що просто "запрацювалася".

Потім Соколова звернулася до лікарів, але їй поставили неправильний діагноз, провели "міні-операцію" і прописали гормони. Рак у неї виявили лише після другої операції.

"З серпня по жовтень мій організм був нагодований гормонами і різними препаратами, які, грубо кажучи, сприяли тому, щоб розвивати цю хворобу", - розповіла журналістка.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

За словами Соколової, найважче було зізнатися про хворобу своїх близьких. Її 8-річний син знав, що таке рак, який був у його дідуся. "Так ти теж помреш?" - запитав він у мами. Але вона відповіла, що у неї "немає таких планів".

Журналістка розповіла, що пройшла кілька курсів хіміотерапії, також довелося позбутися кількох органів. При цьому деталі діагнозу вона вирішила не розкривати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова також розповіла про страшні стереотипи про цю хворобу в українському суспільстві, з якими особисто була змушена зіткнутися.

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