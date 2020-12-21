'Мамо, я нічого не бачу': подробиці ДТП в Києві з 12-річною дівчинкою

У центральному районі Києва сталася аварія. Позашляховик "Лексус" намагався поперек руху перетнути кілька автосмуг. Маневр не вдався – і важкий автомобіль врізався в авто, у якому перебувала сім'я. Серйозно постраждала 12-річна дівчинка, яка на місці через травми втратила зір.

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У центральному районі Києва, на проспекті Лобановського, відбулася аварія: "лексус" врізався в "сітроєн". З того авто серйозно постраждала 12-річна дівчинка Ліза, яку доправили в лікарню.

"Ми вчотирьох їхали забирати сина чоловіка. За кермом був чоловік Андрій. Також із нами їхали діти – Ліза і Маша. Ми живемо на проспекті Лобановського і були вже зовсім недалеко від будинку. Наш автомобіль саме від'їхав від світлофора, швидкість була близько 50 км. Чоловік останньої миті помітив ніс цього позашляховика і став брати праворуч, щоб уникнути зіткнення. Я закричала: "Куди ти?", коли цей "лексус" на швидкості врізався в нас. Якби Андрій не побачив його і не взяв праворуч, то не було б зараз ні Лізи, ні його. Усе було як у тумані. Я побачила дочку в крові й почула, як вона каже мені: "Мамо, я нічого не бачу". У неї була розбита голова, і вона втратила зір", – стримуючи сльози, розповідає мама постраждалої дівчинки Леся Япринцева.

У Лізи струс мозку, рвана рана на лобі й перелом лобової частини черепа. Зір дещо відновився, за словами мами, дівчинка вже трохи бачить. Однак у поліцейських документах правоохоронці написали, що в дитини легкі тілесні ушкодження.

"Коли я запитала в нашого лікаря про це, у нього округлилися очі. Він сказав, що як можна було написати "легкі ушкодження", коли в дитини перелом", – каже Леся.

На місці аварії водійка, яку назвали Оленою, і її чоловік поводилися досить дивно. "Я була шокована від того, що сталося. А вони весь час посміхалися, їм було весело. Чоловік цієї водійки говорив, що, мовляв, нічого страшного, та я тобі нову машину куплю", – розповідає мама Лізи.

За словами Лесі, "лексус" виїжджав із парковки супермаркету "Новус". "Водійка позашляховика перетнула дві смуги просто поперек руху, переїхала суцільну лінію й виїхала в наш потік руху. Таке враження, що й наші смуги вона збиралася перетнути поперек, щоб їхати далі по перпендикулярній дорозі. Вона навіть не зупинялася, коли ми намагалися уникнути удару, вона врізалася в наше авто й відкинула нас, як кеглю", – розповідає Япринцева.

За словами постраждалих і очевидців аварії, водійка була п'яна. До того ж і чоловік винуватиці аварії заявив, що того дня в неї був день народження. На відео з місця аварії, правда, чоловік водійки відкидає всі звинувачення в тому, що вони п'яні. Запевняє, що в нього самого проблеми з печінкою й алкоголь йому категорично не можна.

Він уже намагався зв'язуватися з родиною Лесі, щоб запропонувати залагодити все полюбовно. "Ви знаєте, ДТП сталася приблизно о 21:00 12 грудня, а вже наступного ранку наша справа в поліції раптом загубилася. Щоправда, після того як ми почали з'ясовувати, у чім річ, вона знайшлося. Зараз нею займаються в Головному управлінні поліції. Сподіваюся, що слідчі розберуться", – каже Леся.

Сім'я постраждалої дівчинки бореться за те, щоб Ліза могла бачити. Буквально напередодні ДТП дівчинка пройшла перевірку в окуліста, тоді в неї було 100% зір. Також чекає відновлення і всю родину, тому що удари і травми вже даються взнаки.