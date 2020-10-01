Мама вцілілого в Ан-26 курсанта Золочевського розповіла про його стан

Курсант В'ячеслав Золочевський – єдиний, хто вижив в авіакатастрофі літака Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня, – досі лікується у військовому шпиталі в Харкові, але його стан із кожним днем поліпшується.

Подробиці про самопочуття юнака розповіла його мама Ірина. Пост разом із фото на порозі медустанови вона виклала в Instagram, передає ТСН.

Насамперед жінка зазначила, що в шпиталі її сином опікується уважний і чуйний медичний персонал.

"Дякую всім величезне за підтримку. Славко все ще в шпиталі. Дякую дуже всьому персоналу шпиталю за увагу, чуйність. Лікування триває. Самопочуття сина з кожним днем краще", – написала вона.

Як відомо, у В'ячеслава лікарі діагностували струс головного мозку, забої та опіки. Під час падіння курсанта привалило фюзеляжем. Він знепритомнів, а коли прийшов до тями, зміг виповзти з літака, що вже палав, та кинувся рятувати однокурсника – Віталія Вільхового (його поховали на Львівщині 30 вересня).

Раніше курсант В'ячеслав Золочевський поділився першими спогадами після трагедії з Ан-26. Вже 27 вересня, через день після катастрофи, хлопець перший раз встав із лікарняного ліжка. За його словами, він народився у "залізній сорочці".

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