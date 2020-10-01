Мама вцілілого в Ан-26 курсанта Золочевського розповіла про його стан
У В'ячеслава діагностували струс головного мозку, забої та опіки
Хлопець лікується у військовому шпиталі в Харкові
Його мама подякувала медикам за увагу й чуйність до сина
Курсант В'ячеслав Золочевський – єдиний, хто вижив в авіакатастрофі літака Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня, – досі лікується у військовому шпиталі в Харкові, але його стан із кожним днем поліпшується.
Подробиці про самопочуття юнака розповіла його мама Ірина. Пост разом із фото на порозі медустанови вона виклала в Instagram, передає ТСН.
Насамперед жінка зазначила, що в шпиталі її сином опікується уважний і чуйний медичний персонал.
"Дякую всім величезне за підтримку. Славко все ще в шпиталі. Дякую дуже всьому персоналу шпиталю за увагу, чуйність. Лікування триває. Самопочуття сина з кожним днем краще", – написала вона.
Як відомо, у В'ячеслава лікарі діагностували струс головного мозку, забої та опіки. Під час падіння курсанта привалило фюзеляжем. Він знепритомнів, а коли прийшов до тями, зміг виповзти з літака, що вже палав, та кинувся рятувати однокурсника – Віталія Вільхового (його поховали на Львівщині 30 вересня).
Раніше курсант В'ячеслав Золочевський поділився першими спогадами після трагедії з Ан-26. Вже 27 вересня, через день після катастрофи, хлопець перший раз встав із лікарняного ліжка. За його словами, він народився у "залізній сорочці".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 вересня курсант В'ячеслав Золочевський уперше вийшов на прогулянку після авіакатастрофи Ан-26 під Харковом.
Крім опіків, у хлопця діагностовано струс мозку та забої, проте лікарі раніше заявили про поліпшення його стану здоров'я. Очікується, що найближчим часом захисник зможе продовжити реабілітацію поза медичною установою.
Раніше Золочевський розповів, що вижив завдяки тому, що його від вогню прикрила "капсула" з уламків фюзеляжу.