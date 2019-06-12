"Малорусскій мір": Зеленського застерегли від загравання з росіянами

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович застеріг президента Володимира Зеленського від "загравання" з росіянами.

В інтерв'ю "Цензор.нет" В'ятрович висловив думку, що творчість і продукти студії "Квартал 95", лідером якої був Зеленський, вказують на те, що йому нібито "важко стати українським президентом".

"Це "малорусскій мір". Це версія глупуватих українців, які саме в такому образі подобаються росіянам. З одного боку, вони трохи інші, адже ходять у шароварах, їдять сало, галушки та вареники. З іншого боку, вони схожі на росіян, можливо, трохи дурніші. Ця версія дуже подобається росіянам", – сказав В'ятрович.

"І одне з моїх застережень до Зеленського як до людини, а не як до політика, – це те, що він популяризував цей огидний образ українця", – заявив він.

В'ятрович та Зеленський колаж obozrevatel

Як писав OBOZREVATEL, В'ятрович підірвав мережу сильним постом про досягнення Майдану, звинувативши українців у несправедливому ставленні до тих, хто "зробив революційні зміни можливими".

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