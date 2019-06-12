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"Малорусскій мір": Зеленського застерегли від загравання з росіянами

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Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович застеріг президента Володимира Зеленського від "загравання" з росіянами.

В інтерв'ю "Цензор.нет" В'ятрович висловив думку, що творчість і продукти студії "Квартал 95", лідером якої був Зеленський, вказують на те, що йому нібито "важко стати українським президентом".

"Це "малорусскій мір". Це версія глупуватих українців, які саме в такому образі подобаються росіянам. З одного боку, вони трохи інші, адже ходять у шароварах, їдять сало, галушки та вареники. З іншого боку, вони схожі на росіян, можливо, трохи дурніші. Ця версія дуже подобається росіянам", – сказав В'ятрович.

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"І одне з моїх застережень до Зеленського як до людини, а не як до політика, – це те, що він популяризував цей огидний образ українця", – заявив він.

В'ятрович та Зеленський

В'ятрович та Зеленський

колаж obozrevatel

Як писав OBOZREVATEL, В'ятрович підірвав мережу сильним постом про досягнення Майдану, звинувативши українців у несправедливому ставленні до тих, хто "зробив революційні зміни можливими".

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Особи
Володимир В'ятровичВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Shirr Igor
Shirr Igor
кто такой вятрович? не понятно откуда, не понятно зачем вылез и давай советы раздавать, смешно. а умение увидеть и посмеяться над своими не самыми лучшими качествами, такими как жадность, недалекость и хамовитость может принести только пользу, хотя столь упертому индивидуму как вятрович этого не понять. ну да оголтелый национализм интелекта не добавляет.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
У главы Института нацпамяти Вятровича одна задача – чтобы от нации кроме памяти ничего не осталось.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Мнение этого долбо*ба Вятровича никого не интересует!
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