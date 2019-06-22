Сегодня 22 июня — дата, которую многие по старой советской привычке называют "датой начала Второй мировой войны" — мол, жил себе такой мирный СССР, никого не трогал, ромашки в поле собирал — как вдруг на него напали фашисты и всё резко стало плохо.

Эта картина "внезапного начала войны" неоднократно обыгрывалась в советских фильмах — влюблённая парочка (тракторист и доярка) гуляют по залитому солнцем полю и говорят "спасибо" за хорошую погоду товарищу Сталину — как вдруг внезапно это поле начинают бомбить немецкие бомбардировщики (кстати, непонятно зачем), пишет Максим Мирович в Facebook.

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Идея "внезапности начала войны", "неготовности к ней мирного СССР" всячески пестовалась и поддерживалась советской пропагандой — особенно визуальной, телевизионной. В чёрно-белых хужожественных фильмах шестидесятых годов столь часто показывали "внезапное начало войны" 22 июня, что у типичного советского человека эти кадры смешались с реальной хроникой и стали чем-то историческим. Война началась 22 июня, и всё! На самом же деле всё было совсем не так — и 22 июня 1941 года случилось вовсе не то, о чём любила врать советская "история" и пропаганда.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что на самом деле случилось 22 июня 1941 года.

"Великий Освободительный Поход".

Перед тем, как рассказывать о "внезапном начале войны" 22 июня, советские пропагандисты обычно муссировали тезис о том, что СССР в целом был весьма миролюбивой державой, не был готов ни к какой войне, и война с Гитлером застала его врасплох — пришлось срочно перековывать орала на мечи, тракторы на танки, а из вчерашних бухгалтеров и счетоводов в спешном порядке делать солдат.

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На самом деле всё это — один большой миф. Уже в 1935 году СССР обладал гигантской военной машиной, которая превосходила практически любую армию на континенте – в сухопутных войсках было 119 дивизий и 17 отдельных бригад, из них 12 — танковых. Личный состав Красной Армии насчитывал почти миллион человек, а ещё 220 тысяч служили в авиации и на флоте. До 1939 года советская авиационная промышленность выпустила свыше 45 тысяч самолётов — из них более 15 тысяч были истребителями. Пушек, миномётов, пулемётов и винтовок у большевиков было больше всего в мире.

Фактически, вся советская "индустриализация" и была затеяна только для того, чтобы создать эту гигантскую военную силу — все деньги, все трудовые ресурсы закрепощённого народа шли на создание этой военной машины. При этом военные не строили практически никаких оборонительных сооружений, ДОТов и ДЗОТов, оборонительных бункеров и прочего такого.

Возникает вопрос — а зачем всё это было нужно? Ответ только один — вся военная мощь Красной армии, представлявшая собой в основном наступательное вооружение, ковалась лишь для "освободительного похода на Европу" — ещё в 1920-е годы большевики поняли, что "полностью легитимизироваться" в глазах мира им не удасться, и тогда же решили "освободить" Европу до Атлантики — чтобы самим диктовать правила жизни на континенте под красным флагом. Именно поэтому СССР не строил никаких оборонительных сооружений — границы СССР июня 1941 года рассматривались как временные, которые должны были быть расширены до Атлантики.

Когда началась война?

До 22 июня 1941 года Советский Союз всячески дружил с нацистской Германией и всячески ей помогал в уже начавшейся войне. Уже позже, после нападения Германии на СССР, для агрессора было использовано слово "фашисты" — хотя так называлась только правая партия Муссолини в Италии (от итальянского слова fascio — итальянское, означает "союз", "объединение"). Сделано это было для того, чтобы всячески замазать факт, что социалистический СССР воюет с немецкими национал-социалистами — которые тоже выступали под красными флагом с демагогией о "правах рабочих", по своей пропаганде сильно напоминали сталинский совок, и до 22 июня 1941 года были в прекрасных отношениях с СССР.

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Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года — с нападения Германии на Польшу. СССР вступил в эту войну через 17 дней — фактически, в виде союзника нацистской Германии по разделу Польши, с проведением совместного парада в Бресте. С первых дней войны в неё вступили Англия и Франция, которые стали сражаться с германскими нацистами — СССР назвал эти страны "агрессорами", которые видите ли посмели напасть на союзника СССР — мирную Германию, и в начале Второй мировой войны обвинил "правящие круги Англии и Франции":

Даже в середине июня 1941 года, фактически за неделю до начала войны на территории СССР, совковая пресса называла возможную войну между СССР и Германией как "провокационные слухи империалистчиеских недоброжелателей", которые видите ли хотят вбить клин между двумя братскими социалистическими государствами, которые борются с британским и французским империализмом:

Что случилось 22 июня 1941 года.

Что же на самом деле случилось 22 июня 1941 года? Судя по всему, СССР вёл двойную игру — он рассчитывал на то, что его союзник — национал-социалистическая Германия победит Англию и Францию, но при этом сама окажется ослабленной войной (понеся значительные потери из-за боевых действий на фронте и бомбардировок городов), а сам СССР за это время ещё поднакопит наступательной техники и войдёт в ослабленную войной Европу как триумфатор — водрузив свой красный флаг на берегу Атлантики. Сделать это планировалось уже в 1941-м, максимум в 1942 году — так как СССР никогда не отказывался от своей идеи захвата всего мира.

Немцы, скорее всего, раскусили этот план СССР — и поэтому было принято решение немедленно атаковать Советский Союз — пока советская наступательная техника и вооружение ещё не были развёрнуты в боевые порядки, а военные части не были укомплектованы всем необходимым. План частично удался — в первые месяцы войны немцы захватили сотни советских танков, которые буквально "в масле" стояли на платформах грузовых поездов, разбомбили и сожгли сотни бомбардировщиков и истребителей, которые стояли на приграничных аэродромах и готовились к боевым вылетам, и так далее.

Именно неготовность СССР к войне в обороне и объясняет столь чудовищные потери в первые месяцы войны — напомню, что маленькая Финляндия сдержала трехсоттысячную группировку СССР с потерями в 20 тысяч человек (против 140 тысяч у СССР), нанеся совкам сокрушительное поражение. СССР же хотел наступать, а не обороняться, и рассматривал границы СССР 1941 года как временные — именно поэтому и понёс столь ужасающие потери в первые недели войны.

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Послесловие.

22 июня не стало "днём начала войны", как это пыталась преподнести советская пропаганда. Война шла уже почти 2 года — в ней гибли как советские граждане, так и граждане тех стран, на которые напал СССР — граждане Финляндии и Польши.

Справедливая же оценка даты 22 июня 1941 года должна звучать так — два тирана-социалиста (один с классовым уклоном, второй с нацистским) под красными флагами делили Европу — сажая в концлагеря и расстреливая всех несогласных и навязывая миру свою диктатуру. Позже они что-то не поделии между собой, и начали новый этап войны за господство в Европе — породив лишь новые разрушения, жертвы и несчастья...

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