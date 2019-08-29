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Макс Баринов
Макс Баринов
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В "ДНР" появится новое пушечное мясо

26.7т Читати матеріал російською

26 августа глава "ДНР" подписал указ №261 о "Комиссии по вопросам помилования". Эта комиссия предназначена для рассмотрения ходатайств о помиловании осужденных лиц, которые отбывают наказание на территории "республики" и подготовке главе "ДНР" заключений о целесообразности применения акта помилования. Какие причины к принятию такого положения, почему именно сейчас?

Распоряжение Дениса Пушилина

Распоряжение Дениса Пушилина

По состоянию на сегодня, вооружённые подразделения "ДНР" укомплектованы на 20-25%. Рекрутинговая компания, которая проходит в городах не дает результатов. Никто не хочет идти на верную смерть, еще и при этом ничего не иметь взамен!

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Итак, по негласному распоряжению Д.Пушилина, схема будет разворачиваться следующим образом. Осуждённому будет предоставлен выбор, идешь служить в ряды славных бойцов "ДНР" или остаёшься гнить в четырех стенах, каждый до конца своего срока. Также, к этому указу, будут относится лица, которые находятся в следственных изоляторах и конечно в "подвалах", куда ж без них. Как сообщают пользователи социальных сетей, уже сейчас есть указание ужесточить обращение с осуждёнными лицами, чтобы они добровольно принудительно просили ходатайства о помиловании.

Подводя итог, можно сказать, что скоро в армии "ДНР" появится пушечное мясо, которое будет заниматься грязными работами: делать проходы в минных полях, копать транше и "ганять за бухлом".

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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преловский костя
преловский костя
преловский костя, Что пишут про Путина украинцы на украинских интернет ресурсах никому не интересно. Интересно, что пишут россияне на российских интернет ресурсах. Ну так читайте: "Воспитательная работа с Президентом РФ Путиным" - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=568625
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Golan Sim
Golan Sim
Курнув с утра спайсов, блохер бабинов, огласил медиапространство новыми "откровениями". ))
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преловский костя
преловский костя
Golan Sim, Что пишут про Путина украинцы на украинских интернет ресурсах никому не интересно. Интересно, что пишут россияне на российских интернет ресурсах. Ну так читайте: "Воспитательная работа с Президентом РФ Путиным" - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=568625
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Ukr Igore
Ukr Igore
Golan Sim, Дебілко ти сам себе перевершив
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Коротченко Игорь
Коротченко Игорь
Мысль хорошая ! Нам тоже надо сепаров сбивать в стадо по подобию совецьких стройбатов и пусть сволота роет окопы и строит блиндажи . Пока настоящие бойцы будут отдыхать
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