Много уже было сказано об очередях на пунктах пропуска со стороны “народных республик”, но про борьбу с коррупцией на них, пока недостаточно. За пять лет продвижения “ДНР” в сторону Россия, лучше не стало. В свою очередь, со стороны Кремля, только улучшается контроль за действиями так званых “народных руководителей”. Но в такой большой “республике” за всем, да и не уследишь.

Так вот, позавчера на пункте пропуска “Александровка” случилось незабываемое “маски-шоу”. Неизвестные “специалисты” прибыли на пост кортежем в составе 3 машин премиум-класса “Volkswagen Multivan”. Не представившись никому, начали ложить сотрудников пункта пропуска лицом на землю.

Также происходил полный досмотр документов и личных вещей гражданского населения, которое находилось на посту. Как стало известно, от людей, которые пересекают пункт пропуска, это были кадровые русские военные, они были направлены специально для борьбы с коррупцией на пунктах пропусках.

Местные жители уже давно слили в сеть полную схему заработка на очередях со стороны “ДНР”.

Очереди на КПП

Она не состоит из каких-либо скрытых действий, все наяву. Для простого мирного населения это обычное дело, заплатил проехал – не заплатил стоишь ждёшь, пока не заплатишь. У дежурного на пункте пропуска есть тетрадка, в которую записываются все номера машин, которые пересекают пост в сторону Украины, а напротив номера авто - сума, которую заплатил человек.

В обратную сторону машина должна, “поделиться” приобретёнными товарами и конечно поменять номерной знак транспортного средства, так как по территории “ДНР” передвижение с украинскими номерами запрещено. При потере технического паспорта на транспортное средство штраф – 500 рублей, сделать новый опять нужно заплатить – 500 рублей. Замкнутый круг, в котором везде нужно платить. Вследствие всего этого люди, не возмущаются, а тихонько молчат.

Есть еще одна категория – это так называемые “перевозы”. Очень славные ребята, которые охотно за “умеренную” плату перевезут или вывезут с территории “ДНР”. Так вот, за последними наблюдениями, количество уезжающих в разы увеличилось, с чем это связано неизвестно, но утверждать можно одно, они что-то знают и бегут как “крысы с корабля”.

Самое интересное, что эта категория людей уже давно не молодая, примерно 50 лет и выше. Куда они едут, к родственникам в Украину которая стремиться в Европу или в Россию образца СССР. Прошло уже 5 лет войны, а они все ещё остаются верны духу “руского мира”. Почему им выгодна эта война?

Потому что, получил пенсию в “ДНР” где-то 6-10 тысяч рублей, если раньше работал на шахте, если нет, то минимальную 4 тысячи рублей. Поехал в Украину и там получил пенсию если бывший шахтер, то 7-9 тысяч, а если нет, то минимальную от 1320 гривен. И получается так, и там слава “ДНР” и в Украине слава тоже! Так что же вы за люди? За какую-то лишнюю тысячу рублей продолжаете продавать свою РОДИНУ!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.