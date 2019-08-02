Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями самопровозглашённых республик договорились о прекращении огня с 21 июля 2019 года. Сразу после разведения сил на Станице Луганской, Россия отправила на Донбасс внеочередной "гуманитарный конвой", в состав которого вошло медицинское оборудование. Но что было в этом составе на самом деле? Вот такие "медикаменты" отправляет Россия в качестве помощи "ДНР".

Российское оружие на Донбасса

Российское оружие на Донбасса

Это патроны 7.62 ПС - патрон с пулей со стальным сердечником. Как видно на фото, маркировка 17 принадлежит "Барнаульскому патронному заводу", который соответственно находиться в Алтайском крае Российской Федерации.

Дальше можно увидеть год выпуска 1996. Патрон предназначен для поражения живых целей, расположенных открыто или за легкими укрытиями, огневых средств и не бронированной техники.

Российское оружие на Донбасса

Российское оружие на Донбасса

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