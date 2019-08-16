В преддверии последних событий, которые происходят на Донбассе, стоит задуматься долго ли еще, Денис Пушилин пробудет у власти. В "ДНР" сейчас сложилась сложная гуманитарная и социальная ситуация, а раздача российских паспортов не улучшила настроение местному населению. В связи с этим произошли эти контролируемые властями акции #ПутинПризнайВыборДонбасса или #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Человек, который подписал петицию или вышел на митинг, лично свой выбор не сделал, а это всего лишь очередная игра действующей власти, чтобы отвлечь население от реальных проблем.
В это же время в Донецк приезжает, давно забытый лидер движения "Донецкая Республика" Андрей Евгеньевич Пургин. Этот завзятый сторонник русского мира, был первым, кто занял должность "Председателя народного Совета ДНР", а заместителем его был нынешний глава "ДНР" Д. Пушилин.
В далеком 2015 году у Пушилина с Пургиным произошел личный конфликт по поводу дальнейшего развития республики. Пушилин обвинил его в том, что он "предпринял ряд политических действий, идущих вразрез с политикой всего государства". После этих событий в конце 2015 года он покинул "ДНР" и появился только сейчас. Кто стоит за Пургиным и что происходит с Пушилиным?
Андрей Пургин
НТВ
Чтобы ответить на этот вопрос нужно посмотреть, откуда взялся Пушилин и кто, на самом деле, руководил русским миром на Донбассе. По состоянию на сегодня в России происходит клановая война между бизнесом олигархов, которые входят в круг окружения Путина и агентурной сети ФСБ.
А.Захарченко и Д.Пушилин - это люди, ставленники кураторов президента РФ В.Путина (ранее В.Сурков, сейчас М.Бабич). Их задача – это бизнес на людях, вывоз всего самого ценного из Донбасса в Россию, иными словами нужно было отплатить тем, кто тебя поставил на эту должность. Путин и его соратники, в первую очередь, хотели заработать на военном конфликте на Донбассе.
Вторая сторона - агентурная сеть ФСБ, которая включала в себя лидеров общественного мнения. В 2014 году эти "патриоты" создавали движение "Новороссия" (И.Гиркин, А.Пургин,). Конечно, эта схема послабее чем, бизнес олигархов. Эти два "псевдолидера" реально хотели кровопролитной войны, но у них замысел по Донбассу был совсем иной. Итак, они были убраны из Донбасса В.Сурковым в конце 2014 года для обеспечения безопасного заработка денег для Путина и компании.
Сейчас ситуация в Донецке находится на грани "бунта" со стороны мирного населения. Бизнес-схемы, которые орудуют под руководством Пушилина, полностью исчерпали ресурс "республики". Так же в социальной сети широко распространяются негативные отзывы о главе "ДНР", рейтинг эго упал с 40-50% до 5-12%.
Близится 31 августа, день, когда ушел в "отставку" А.Захарченко, также можно ожидать звездного ухода Д.Пушилина. Давайте все вместе пожелаем ему удачи и закажем столик в уютном кафе под названием "СЕПАР".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.