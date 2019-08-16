В преддверии последних событий, которые происходят на Донбассе, стоит задуматься долго ли еще, Денис Пушилин пробудет у власти. В "ДНР" сейчас сложилась сложная гуманитарная и социальная ситуация, а раздача российских паспортов не улучшила настроение местному населению. В связи с этим произошли эти контролируемые властями акции #ПутинПризнайВыборДонбасса или #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Человек, который подписал петицию или вышел на митинг, лично свой выбор не сделал, а это всего лишь очередная игра действующей власти, чтобы отвлечь население от реальных проблем.

В это же время в Донецк приезжает, давно забытый лидер движения "Донецкая Республика" Андрей Евгеньевич Пургин. Этот завзятый сторонник русского мира, был первым, кто занял должность "Председателя народного Совета ДНР", а заместителем его был нынешний глава "ДНР" Д. Пушилин.

В далеком 2015 году у Пушилина с Пургиным произошел личный конфликт по поводу дальнейшего развития республики. Пушилин обвинил его в том, что он "предпринял ряд политических действий, идущих вразрез с политикой всего государства". После этих событий в конце 2015 года он покинул "ДНР" и появился только сейчас. Кто стоит за Пургиным и что происходит с Пушилиным?

Андрей Пургин НТВ

Чтобы ответить на этот вопрос нужно посмотреть, откуда взялся Пушилин и кто, на самом деле, руководил русским миром на Донбассе. По состоянию на сегодня в России происходит клановая война между бизнесом олигархов, которые входят в круг окружения Путина и агентурной сети ФСБ.

А.Захарченко и Д.Пушилин - это люди, ставленники кураторов президента РФ В.Путина (ранее В.Сурков, сейчас М.Бабич). Их задача – это бизнес на людях, вывоз всего самого ценного из Донбасса в Россию, иными словами нужно было отплатить тем, кто тебя поставил на эту должность. Путин и его соратники, в первую очередь, хотели заработать на военном конфликте на Донбассе.

Вторая сторона - агентурная сеть ФСБ, которая включала в себя лидеров общественного мнения. В 2014 году эти "патриоты" создавали движение "Новороссия" (И.Гиркин, А.Пургин,). Конечно, эта схема послабее чем, бизнес олигархов. Эти два "псевдолидера" реально хотели кровопролитной войны, но у них замысел по Донбассу был совсем иной. Итак, они были убраны из Донбасса В.Сурковым в конце 2014 года для обеспечения безопасного заработка денег для Путина и компании.

Сейчас ситуация в Донецке находится на грани "бунта" со стороны мирного населения. Бизнес-схемы, которые орудуют под руководством Пушилина, полностью исчерпали ресурс "республики". Так же в социальной сети широко распространяются негативные отзывы о главе "ДНР", рейтинг эго упал с 40-50% до 5-12%.

Близится 31 августа, день, когда ушел в "отставку" А.Захарченко, также можно ожидать звездного ухода Д.Пушилина. Давайте все вместе пожелаем ему удачи и закажем столик в уютном кафе под названием "СЕПАР".

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