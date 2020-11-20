Майже половину України в суботу накриє сніг. Карта

Погода в Україні в суботу, 21 листопада, буде холодною та з опадами. Морози очікуються вночі, а в деяких регіонах і вдень.

За даними Українського гідрометцентру, майже по всій країні, крім сходу та півдня, подекуди ожеледиця (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Невеликий мокрий сніг накриє майже половину України, винятком будуть західні і південні області.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 тепла до 5 морозу; вдень від 0 до +6, на сході -1 -3.

У Києві в суботу також піде мокрий сніг, вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень +1 +3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч 22 листопада погода ускладниться в східних, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях – піде невеликий сніг, на дорогах можлива ожеледиця. Удень опади припиняться.