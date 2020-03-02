Майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили догану за критику президента Володимира Зеленського, поскаржився на погрози з боку працівників військового госпіталю, а також на спробу викрасти його телефон.

Про інцидент офіцер розповів на своїй сторінці у Facebook, а також опублікував запис розмови з фігурантами скандалу (щоб послухати ролик, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, все почалося з того, що 28 лютого він прибув на територію Головного клінічного військового госпіталю в Києві, щоб поспілкуватися з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською.

"У зв'язку з тим, що у мене є підстави вважати, що лікарі госпіталю ставляться до мене упереджено і обманюють, я почав записувати своє спілкування з лікарями на диктофон. Це право гарантовано мені статтею 34 Конституції України. Але одразу після початку мого спілкування полковник Спаська висловила своє заперечення проти запису нашої розмови. Це й не дивно, бо напередодні, 27 лютого, під час нашого спілкування з Анною Олександрівною про хід мого лікування на запис нашої офіційної бесіди потрапили дуже цікаві моменти про невидачу мені медикаментів, які за документами нібито отримувалися мною", – написав Ковальов.

Роман Ковальов

Як зазначив офіцер, Спаська заявила, що запис розмови нібито порушуватиме її права, і покликала до свого кабінету начальника юридичної служби шпиталю підполковника Андрія Кузьминця.

"Минуло кілька хвилин, і до нас у кабінет увійшов підполковник, який одразу зачинив вхідні двері зсередини і на моє прохання відмовився назвати себе. Зате без всіляких законних підстав він підскочив до столу, на якому лежав мій телефон у чохлі, і відкрито викрав його, засунувши собі в праву кишеню штанів, здійснивши грабіж. Я навіть одразу не зміг зрозуміти, що відбувається, коли підполковник зіштовхнув мене зі стільця і, схопивши за одяг, вдарив у груди, від чого я спиною вдарився в зачинені двері так, що вони затріщала", – обурився майор ЗСУ.

"Я був шокований тим, що відбувалося, і зажадав припинити незаконні дії та повернути мені мій телефон. Після цього підполковник Кузьминець продовжив застосовувати до мене фізичну силу і на очах багатьох хворих і лікарів виштовхнув мене на вулицю. Після цього він попрямував у напрямку протилежної частини госпіталю. Я кинувся за ним і протягом всього його шляху голосно звертався до нього за військовим званням і вимагав повернути мій телефон, але у відповідь чув тільки такі фрази: "Ти клоун?", "Я тебе зараз в божевільню здам", "Ти псих", "У мене немає твого телефону", "Я не брав телефон", "Ще голосніше покричи", – додав Ковальов.

Йдучи територією медустанови, наголосив офіцер, він зустрів заступника начальника шпиталю, полковника Лашина і попросив, щоб той втрутився у ситуацію. Всі троє військових зайшли у приміщення юридичної служби, де скандал спалахнув із новою силою.

Полковник Спаська і підполковник Кузьминець Скріншот відео

"Ми продовжили діалог на підвищених тонах. Я вимагав повернути мені телефон, а начальник юрслужби відповідав, що у нього немає мого телефону. Потім підполковник Кузьминець знову схопив мене за одяг і заявив, що "зараз я тобі голову зламаю". У цей час втрутився полковник Лашин, відтягнув підполковника Кузьминця і також наказав повернути мені телефон", – згадує Ковальов.

У результаті Кузьминець все ж визнав, що телефон майора у нього, проте почав брехати, ніби Ковальов особисто віддав йому свій засіб зв'язку. Крім того, підполковник заявив, що поверне телефон тільки після того, як зітре звідти всі аудіофайли.

"Я категорично заперечував можливість лізти до моїх особистих речей і знову звернувся до нього з вимогою повернути телефон. Після декількох хвилин наполегливих вимог підполковник Кузьминець таки повернув мені в руки телефон, що бачили полковник Лашин і працівниця юридичного відділу госпіталю", – розповів про розв'язку конфлікту Ковальов, зазначивши, що незважаючи на це, він все ж подав заяву в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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