Магнітні бурі в квітні 2020: у мережі підняли ажіотаж через вигадані удари

На передвеликодній тижня Україну, як і всю Землю, сколихнуть магнітні бурі, пік яких припаде на 15 квітня.

Про це, посилаючись на дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, повідомляє "112 Україна".

Примітно, що незважаючи на попередження про небезпеку явища, астрономи поспішили запевнити, що насправді геомагнітний шторм не буде дотягувати до рівня магнітної бурі G1. А йдеться лише про жовтий рівень небезпеки – тобто геомагнітне коливання.

15 квітня Україну нібито спіткає магнітна буря

Водночас фахівці запевняють, що найсильніше геомагнітні коливання відбиваються на здоров'ї метеочутливих людей, гіпертоніків, тих, у кого є проблеми із серцем і судинами, а також на емоційно нестабільних людях.

"Хоча навіть абсолютно здорові люди в дні метеоударов можуть відчувати пригніченість, апатію, напади головного болю, страждати від безсоння", – зазначають вчені.

Магнітні "бурі" 15 квітня Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця (ФІАН)

Тому, в небезпечні дні, вони радять уникати стресів і надмірних фізичних навантажень – присвятити цей час відпочинку або хоча б не намагатися "перевиконати план".

Також підкреслюється, що в період геомагнітних коливань варто відмовитися від алкоголю, менше пити кави. Успішно пережити магнітні бурі допоможуть і здорове харчування, повноцінний сон, дотримання питного режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період магнітних бур ризики для здоров'я людей значно підвищуються.

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