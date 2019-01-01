Магнітні бурі у січні-2019 в Україні: коли і як врятуватися

Після Нового року, у січні 2019-го, на українців чекають кілька магнітних бур, тому метеочутливим людям потрібно бути обережними.
Невеликі магнітні сплески можливі на початку місяця, з 3 по 6 січня, а також ближче до кінця – 25, 26, 30 і 31 числа.
Сильних магнітних бурь у січні 2019, на щастя, не очікується.
Магнітні бурі
Незважаючи на це, метеозалежним людям слід запастися ліками першої необхідності, бути максимально акуратними на дорогах і в місцях великого скупчення людей. Рекомендується утриматися від вживання алкоголю, жирної, гострої та солоної їжі.
У цей період краще всього зменшити фізичне навантаження, і постаратися уникнути стресів.
Також медики радять пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти і морси.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі дали поради, як правильно себе вести під час магнітних бур, щоб вони не викликали серйозних проблем зі здоров'ям.