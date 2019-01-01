Магнітні бурі у січні-2019 в Україні: коли і як врятуватися

Після Нового року, у січні 2019-го, на українців чекають кілька магнітних бур, тому метеочутливим людям потрібно бути обережними.

Невеликі магнітні сплески можливі на початку місяця, з 3 по 6 січня, а також ближче до кінця – 25, 26, 30 і 31 числа.

Сильних магнітних бурь у січні 2019, на щастя, не очікується.

Новини Супрун розвіяла популярний міф про магнітні бурі

Магнітні бурі

Незважаючи на це, метеозалежним людям слід запастися ліками першої необхідності, бути максимально акуратними на дорогах і в місцях великого скупчення людей. Рекомендується утриматися від вживання алкоголю, жирної, гострої та солоної їжі.

У цей період краще всього зменшити фізичне навантаження, і постаратися уникнути стресів.

Також медики радять пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти і морси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі дали поради, як правильно себе вести під час магнітних бур, щоб вони не викликали серйозних проблем зі здоров'ям.