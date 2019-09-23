Людство стоїть на межі провалля і зникне через 200 років – футуролог

Люди ХХІ ст перевершили самі себе: вони стали богами, можуть створювати те ж саме, що і Бог у Біблії – рослини, дерева і самих себе. Але через це людство стало своїм найбільшим ворогом і не розуміє, що знаходиться на межі провалля, каже ізраїльський історик і футуролог Юваль Харарі.

OBOZREVATEL зібрав найцікавіші тези його лекції в рамках форуму YES.

Живемо у найбільш мирний час світової історії

Найбільшим досягненням людства за останнє сторіччя є подолання голоду. Тисячі років з початку історії голод був найголовнішим нашим ворогом. Більшість людей завжди жила на межі виживання і вимирання. Через засухи і повені вони не могли виростити достатньо їжі, від чого страждали мільйони.

Зараз люди спромоглися так швидко розводити їжу, що в більшості розвинутих країн вже помирають від того, що їдять забагато, а не замало. Отаке дивне досягнення.

Друге велике досягнення людства – це подолання чуми. Вперше в історії чимало людей вмирають через старий вік, а не через інфекційні хвороби. Тисячі років тому люди не помирали від раку не тому, що вели здоровий спосіб життя, просто не доживали до такого віку, щоб померти від раку. Вони помирали на багато раніше через чуму й інші інфекційні хвороби.

Юваль Харарі www.izbrannoe.com

Ще одним досягненням людства за останнє сторіччя є подолання війни і насильства. Раніше люди думали, що війни – це природня частина світу. І тільки Господь Бог може принести мир шляхом здійснення чуда. Останні покоління з’ясували, що самі спроможні принести мир. Тому зараз світ живе у найбільш мирний час історії. Але за швидкий час можемо впасти дуже й дуже низько. Люди не розуміють, що зараз ми на межі провалля.

Так, у багатьох частинах світу ще йдуть війни. Я живу в Ізраїлі, і знаю це, ви в Україні теж про це знаєте. Але це не має засліплювати нас. Війни вже не є таким звичайним явищем. Багато країн світу повністю припинили використання війни, як стандартний інструмент досягнення політичних цілей. В цілому світі війна, злочинність, тероризм вбивають менше людей, ніж вони гинуть від самогубств.

Отже, люди стали своїми найбільшими ворогами. Цукор зараз є більш шкідливим для вашого життя, ніж порох для гармат.

Війна повернеться?

ХХІ ст стоїть перед трьома викликами. Це повернення війни, екологічна катастрофа, і технологічні руйнування.

Перший виклик – війна може повернутися. Кількість воїн зменшилася не через якесь божественне чудо, а завдяки розумним рішенням людей. Якщо люди почнуть приймати нерозумні рішення – війна повернеться ще в гіршому вигляді, ніж раніше. Не маємо недооцінювати дурість людей. Це одна з найпотужніших сил у світі, особливо у питанні війни, що є дисбалансом між розумом і дурістю. Багато розумних людей можуть досягти миру, але достатньо одної нерозумної, щоб розпочати війну.

Другий виклик – екологічна катастрофа, яка відбувається вже зараз. У нас дуже мало часу, щоб попередити катастрофічні зміни клімату. Для цього слід зробити дві речі: згуртувати країни навколо цієї проблеми і розробити сучасні технології, які б допомогли не руйнувати екосистему.

Це приводить нас до третього виклику – технологічне руйнування. Технології перетворюють людей у справжніх богів. Це буквально. Штучний інтелект, біоінженерія дають нам можливість робити такі речі, які раніше приписувалися лише богам. Наприклад, ми можемо створити життя так само, як це робив Бог у Біблії. Він почав творити тварин, рослин, людей, і люди зараз вчаться робити те ж саме. Основним продуктом економіки ХХІ ст будуть не якісь текстильні матеріали чи автіки, а тіла і розуми.

І велике питання, яке постає перед нами, а як розумно користуватися цими божественними можливостями. Якщо припустимось глобальних помилок, нас ніхто не врятує. Люди стали богами планети, але безвідповідальними богами. Ми навчилися повертати річки, контролювати ліси, але через зловживання цими можливостями, опинилися перед екологічною катастрофою.

Так само через зловживання навиками маніпулювання емоціями і думками, розбалансуємо не лише зовнішній світ, але й наш внутрішній. Ми, як вид homo sapiens можемо зникнути, бо змінимо самі себе. Через 200 років на цій планеті можуть жити істоти, які відрізнятимуться від нас ще більше, ніж ми відрізняємось від шимпанзе.

Еволюція людства за теорією Дарвіна magspace.ru

Штучний інтелект і роботи знищать майже всі професії

Революція ХХІ ст це автоматизація, що створила новий клас. Ніхто не знає, як ринок праці виглядатиме у 2050-у році.

Штучний інтелект і роботи змінять потрібність будь-якої професії. Багато професій зникне, але з’являться нові. Людям доведеться досить швидко перевчатись і по кілька разів на життя знаходити себе знову і знову. Наприклад, якщо ви тракторист, вам 40 років, ви втратите роботу, бо трактор їздитиме сам. Ви перевчитесь у викладача йоги, але через 10 років вам знову доведеться перенавчатись. Бо з’являться комп’ютери із біометричними сенсорами, які навчатимуть йозі краще, ніж люди.

Через революцію автоматизації виникатиме велика соціальна нерівність. Ми вже перебуваємо у стадії нової гонки озброєнь, де США і Китай ідуть вперед, а інші відстають від них. Можливо, у хабах Каліфорнії і західного Китаю і побільшає грошей, але більшість країн залишиться у бідності. Можливо, буде більше робіт для інженерів або програмістів, але не у текстильників Бангладеш чи Мексики.

У ХІХ сторіччі країни, що індустріювалися першими, завоювали більшість світу. Те ж саме відбудеться зараз. Ті, хто першими досягнуть нових досягнень – потім експлуатуватимуть інших.

Людей контролюватимуть і стежитимуть 24 години на добу

На політичному рівні можливе повстання цифрових диктатур. Нові технології можуть спокусити деякі уряди в цілому світі створити безпрецедентні режими стеження. За нами спостерігатимуть увесь час. Людей будуть контролювати. Система, яка нас розумітиме, зможе передбачати наші відчуття і дії, зможе їх контролювати і зрештою приймати рішення замість нас. Раніше це було технічно неможливо. От візьмімо КДБ. Навіть якщо вони стежили за вами 24 години на добу, вони все одно не знали, що відбувається у вашому організмі і у вашій голові.

Зовсім скоро уряди добре зрозуміють біологію і матимуть достатньо комп’ютерної потуги, щоб втручатися в голови мільярдів людей. Це можна використовувати для покращення здоров’я, але якщо ця потуга опиниться в руках Сталіна ХХІ ст, а кілька таких кандидатів є, такий уряд стане найбільш тоталітарним режимом у світі, ніж будь-що, що ми бачили за останні сто років.

Жодна держава не здатна підготувати ядерну війну або кліматичні зміни. Так само як і жодна інша країна не здатна розвиватися найкращим чином, якщо інші не беруть в цьому участі.

Сільське господарство покращило життя королів і аристократів, але життя селян стало гіршим. Те ж саме із промисловою революцією. Це питання політичне, а не до інженерів. Інженери гарно створюють технологію, але у них нема мандату і повноважень на те, щоб вирішувати, як ці технології використовувати.

Стеження за людьми Обозреватель

Політики навіть в авторитарних країнах реагують на вимоги населення. Якщо на них тиснуть, щоб вони ставилися до тероризму, як до великої проблеми, вони на цьому й зосередяться. Загалом тероризм – це маленька проблема порівняно зі зміною клімату і новими технологіями. Від алергії на горіхи у світі помирає більше людей, ніж від терактів.

Україна зараз – найважливіше місце у світі, бо знаходиться на передовій у боротьбі за свободу, проти внутрішньої диктатури і зовнішнього імперіалізму. Це дуже складна ситуація на фоні якої Україна є променем світла, де люди вірять у свободу і цінності. Всі спостерігають – вийде у вас чи ні. Якщо вийде – цей досвід пошириться на інші країни і дуже сильно змінить ситуацію в Росії. Росіяни скажуть: якщо українці можуть це зробити, то чому ми не можемо?

Але з іншого боку це означає, що в України є дуже потужний сусід, який не хоче, щоб у вас вийшло. Таке рідко буває. У багатьох інших куточках світу сусіди хочуть, щоб у їх сусіда вийшло, а не навпаки. Наприклад, нинішня американська влада не дуже сприятливо відноситься до Мексики, але вона не хоче, щоб її економіка чи демократія розвалились.

Записала Галина Остаповець

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