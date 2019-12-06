"Людина всеїдна": Разумков сказав, як ставиться до випивки

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що може вживати будь-який алкоголь – від вина до більш міцного, наприклад, віскі і горілки.

Про свої переваги Разумков розповів "Новому времени". Він додав, що справа не в тому, який алкоголь вживати, а в якій кількості.

"Різний. Зрештою, справа в кількості. Я в цьому сенсі людина всеїдна. Можна віскі, вино, горілку. Головне – не змішувати", – зазначив він.

Разумков сказав, який алкоголь п'є кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Разумков знаходиться в жорстких відносинах з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

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