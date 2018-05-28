Люди залишилися без відпочинку: популярний в Україні курорт постраждав від шторму

Після шторму, який розпочався вранці суботи, 26 травня, бази відпочинку біля селища Кирилівка в Запорізькій області затопило, у результаті чого людей із найвіддаленіших баз довелося евакуювати.

Як повідомляє ТСН, від цивілізації відрізало відпочивальників на острові Бірючий. Вода розмила також Федотову косу, а дорога, що вела до неї, фактично перетворилася на річку.

Місцями глибина підтоплень досягала півметра, тому авто, які буксували в піску та воді, евакуювали.

Людей із найвіддаленіших баз, розташованих біля заповідника Бірючий острів, довелося вивозити рятувальникам або тракторами з допомогою місцевої адміністрації.

Відзначається, що під час шторму швидкість вітру досягала 40 метрів у секунду.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі показали "убиті" пляжі Криму.