''Люди спали в шубах, провідник втік'': в поїзді ''Укрзалізниці'' сталася НП

У ніч на 8 січня пасажирам поїзда №249 Чернівці-Київ довелося мерзнути через відсутність опалення в купейному вагоні.

Про це на сторінці в Facebook повідомила народний депутат від БПП Ірина Суслова з посиланням на одну з пасажирок Наталю Кашинську. Вона купила квиток за 320 гривень з Івано-Франківська і отримала місце в другому вагоні.

"На її превеликий подив там дуже дивно працював котел: скільки б вугілля не кидали, а тепла він не давав. При цьому за вікном був тріскучий мороз. У результаті температура всередині не піднімалася вище 10 градусів. Вночі провідник просто втік зі свого вагона, а люди змушені були спати в куртках і шубах, але це мало допомагало, так як протяги з вікон створювали специфічну вентиляцію", - написала Суслова.

Після того як пасажири підняли шум, провідник зізнався, що шансів на тепло немає, тому що котел зламаний і по-хорошому цей вагон зовсім не повинні були ставити до рухомого складу.

"Це підтвердив і начальник поїзда, додавши, що просив начальство не підключати вагон-розвалюху, але марно. Бажання скачати гроші у пасажирів переважило", - додала нардеп.

За її словами, люди з холодного вагона залишили свої "теплі" враження в книзі скарг.

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"Але цим справа не повинна обмежитися. Спрямоване щодо цього інциденту офіційне депутатське звернення до "Укрзалізниці", тому що кожен такий факт повинен мати зворотню реакцію її керівництва", - уклала Суслова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в "Укрзалізниці" сталася НП: новий американський тепловоз General Electric, який тягнув поїзд вагою 3768 тонн, забуксував на ділянці Волоноваха - Камиш-Зоря.