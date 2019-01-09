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''Люди спали в шубах, провідник втік'': в поїзді ''Укрзалізниці'' сталася НП

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У ніч на 8 січня пасажирам поїзда №249 Чернівці-Київ довелося мерзнути через відсутність опалення в купейному вагоні.

Про це на сторінці в Facebook повідомила народний депутат від БПП Ірина Суслова з посиланням на одну з пасажирок Наталю Кашинську. Вона купила квиток за 320 гривень з Івано-Франківська і отримала місце в другому вагоні.

"На її превеликий подив там дуже дивно працював котел: скільки б вугілля не кидали, а тепла він не давав. При цьому за вікном був тріскучий мороз. У результаті температура всередині не піднімалася вище 10 градусів. Вночі провідник просто втік зі свого вагона, а люди змушені були спати в куртках і шубах, але це мало допомагало, так як протяги з вікон створювали специфічну вентиляцію", - написала Суслова.

Після того як пасажири підняли шум, провідник зізнався, що шансів на тепло немає, тому що котел зламаний і по-хорошому цей вагон зовсім не повинні були ставити до рухомого складу.

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"Це підтвердив і начальник поїзда, додавши, що просив начальство не підключати вагон-розвалюху, але марно. Бажання скачати гроші у пасажирів переважило", - додала нардеп.

За її словами, люди з холодного вагона залишили свої "теплі" враження в книзі скарг.

Ілюстрація

Ілюстрація

Вікіпедія

"Але цим справа не повинна обмежитися. Спрямоване щодо цього інциденту офіційне депутатське звернення до "Укрзалізниці", тому що кожен такий факт повинен мати зворотню реакцію її керівництва", - уклала Суслова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в "Укрзалізниці" сталася НП: новий американський тепловоз General Electric, який тягнув поїзд вагою 3768 тонн, забуксував на ділянці Волоноваха - Камиш-Зоря.

Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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