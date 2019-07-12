Люди повстануть: Казарін сказав, чим обернеться для Зеленського скасування параду

Скасуванням параду на День Незалежності президент України Володимир Зеленський ризикує налаштувати проти себе тих людей, за якими війна пройшлася катком.

Це ветерани, волонтери і переселенці, які закликають провести парад і не розмінюватися на грошові "подачки". Таку думку висловив журналіст Павло Казарін "Крим.Реаліі".

"Всі розмови про те, що "парад пафосний і дорогий" не мають сенсу. Точно такою ж пафосною, дорогою і марною можна оголосити ідею перенесення Офісу президента з Банкової на Європейську площу. Цільова аудиторія параду може розгледіти в рішенні Володимира Зеленського неповагу до символів і цінностей. Тим самим, які мають значення для них самих", – зазначив Казанський.

За його словами, існує проста формула, згідно з якою над своїми право жартувати мають тільки свої.

"КВН-івське минуле повинне було привчити Зеленського до того, якими реакціями чреваті "жарти з чужими". Тому що політика в цьому сенсі мало чим відрізняється. Рішення про скасування військового параду обернеться лише тим, що парад все одно відбудеться. Це може бути демонстрація. Хода. Акція протесту. Колони людей в ветеранських камуфляжах. Це може бути що завгодно – але важливо те, що все це робитимуть люди не під патронатом влади, а всупереч їй", – вважає Казарін.

За його словами, ідея скасувати парад може обернутися для Зеленського плачевно.

"Він намагається не дати піти з-під прапорів своєї партії всім тим, хто в пошуках "миру" готовий перебігти до проросійських сил. Всім тим, хто готовий махнути рукою на Крим і Донбас бо "справа минула" і "треба жити далі". Але за спробу зберегти свою ситуативну більшість, президент розплачується симпатіями активного і пасіонарної меншості", – зазначив Казарін.

"І нинішнє рішення відгукнеться йому вже через місяць. В День Незалежності. Коли на вулиці можуть вийти всі ті, хто цю незалежність останні п'ять років відстоював зі зброєю в руках. І не факт, що там буде місце для президента", – підсумував він.

Військовий парад у Києві апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

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