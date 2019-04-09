"Люди плакали, стіни цілували!" Вирішилася доля скандальної церкви України

В одному з найскандальніших храмів України, Свято-Успенській церкві, в селі Птича на Рівненщині відновили богослужіння після п'ятирічної перерви.

Це сталося після того, як більшість прийняла рішення перейти в ПЦУ і суд скасував арешт на приміщення храму, передає BBC.

"Богом так було дано, щоб ми на Благовіщення зайшли в храм. Люди ставали на коліна, стіни цілували. Дзвони в дзвони, люди плакали!" - зазначила хористка ПЦУ Ніна Новосад.

Раніше в селі провели парафіяльні збори: 409 присутніх підтримали перехід до Православної Церкви України, 130 – були проти.

Тоді ж зареєстрували зміни до статуту релігійної громади і внесли необхідні зміни до державного реєстру юридичних осіб. Після цього суд зняв арешт на приміщення храму.

"Це не новостворена релігійна організація, а організація, яка діяла з 1991 року, а в 2019 році перейшла до ПЦУ. Відповідно, право власності на храм, на церковні будівлі перейшли до ПЦУ", - розповів священик ПЦУ Ігор Загребельний.

Свято-Успенська церква

Однак віруючі РПЦ в Україні вважають рішення зборів і перереєстрацію громади нелегітимними.

"Відбулася підробка документів. Ми вже подали позови до суду, спрямовані заяви в поліцію до Києва, в обласне управління поліції, і в Дубно", - прокоментував священик Григорій Стадник.

Як розповів голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу архієпископ Климент, РПЦ в Україні розраховує вирішити в міжнародному суді, в ЄСПЛ, питання приналежності церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель РПЦ в Україні митрополит Онуфрій назвав Томос про автокефалію Православної церкви України " Томосом рабства, а не свободи".

Митрополит Єпіфаній заявив, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

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