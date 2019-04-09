"Люди плакали, стіни цілували!" Вирішилася доля скандальної церкви України

В одному з найскандальніших храмів України, Свято-Успенській церкві, в селі Птича на Рівненщині відновили богослужіння після п'ятирічної перерви.
Це сталося після того, як більшість прийняла рішення перейти в ПЦУ і суд скасував арешт на приміщення храму, передає BBC.
"Богом так було дано, щоб ми на Благовіщення зайшли в храм. Люди ставали на коліна, стіни цілували. Дзвони в дзвони, люди плакали!" - зазначила хористка ПЦУ Ніна Новосад.
Раніше в селі провели парафіяльні збори: 409 присутніх підтримали перехід до Православної Церкви України, 130 – були проти.
Тоді ж зареєстрували зміни до статуту релігійної громади і внесли необхідні зміни до державного реєстру юридичних осіб. Після цього суд зняв арешт на приміщення храму.
"Це не новостворена релігійна організація, а організація, яка діяла з 1991 року, а в 2019 році перейшла до ПЦУ. Відповідно, право власності на храм, на церковні будівлі перейшли до ПЦУ", - розповів священик ПЦУ Ігор Загребельний.
Свято-Успенська церква
Однак віруючі РПЦ в Україні вважають рішення зборів і перереєстрацію громади нелегітимними.
"Відбулася підробка документів. Ми вже подали позови до суду, спрямовані заяви в поліцію до Києва, в обласне управління поліції, і в Дубно", - прокоментував священик Григорій Стадник.
Як розповів голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу архієпископ Климент, РПЦ в Україні розраховує вирішити в міжнародному суді, в ЄСПЛ, питання приналежності церкви.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель РПЦ в Україні митрополит Онуфрій назвав Томос про автокефалію Православної церкви України " Томосом рабства, а не свободи".
Митрополит Єпіфаній заявив, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Православна церква України" на сайті "OBOZREVATEL".