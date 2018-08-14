На Донбасі зрозуміли, що накоїли своїм "русскім міром" - офіцер ЗСУ

За 4 роки війни українська армія зазнавала масових обстрілів з боку терористів, бійці потрапляли у полон, над ними по-звірячому знущалися і намагалися зламати їхній бойовий дух. Але все змінилося - ЗСУ змужніли, стали сильнішими і професійнішими. Тепер бойовики біжать на українську територію від безчинств своїх командирів і російських офіцерів, а бажаючих воювати за фейкові республіки стає все менше.

Люди розчаровані і розуміють, що вони наробили своїм референдумом, війною і тим, що пустили до себе "русскій мір".

Про реалії української армії і падіння "Л/ДНР" OBOZREVATEL поспілкувався з офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном Штірліцом.

- Пане Анатолію, з якого року ви воюєте в зоні АТО на Донбасі?

- Я - кадровий військовий, у ЗСУ з 2000 року, в 2004 закінчив Харківський інститут танкових військ. До початку війни проходив службу в 72-й механізованій бригаді у Білій Церкві, де і зустрів війну.

Анатолій Штефан Штірліц Фото: Facebook Анатолія Штефана Штірліца

- Тобто на війну ви пішли з самого початку?

- Так, потрапив із самого початку в Маріуполь 7 травня 2014 року.

- Тоді армія була не так оснащена, як на даний момент, зброї не було, армія була доукомплектована. Як виживали?

- Ви прекрасно знаєте, що всі ці роки РФ готувалася до агресії, і наш попередній уряд цьому сприяв - Збройні сили просто розвалювали. Деякі частини у нас були більш готові, вони одразу вирушили на схід України.

Але величезний внесок на той момент внесли народ і волонтери. Перші дні забезпечували всим - починаючи від обмундирування і закінчуючи бронежилетами, тепловізорами, біноклями, радіостанціями.

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- Були розмови про те, що багато бронетехніки і зброї просто зберігалися на складах і їх не віддавали на передову?

- Ні, зброю і боєприпаси видавали, вони на складах не залишалися. Коли було пряме російське вторгнення в 2014 році, особливо обстріляли 72-у бригаду, у нас згоріла вся техніка. Коли нас вивели на доукомплектування, на ротацію, ми отримали техніку зі складів, проблем з цим не було, її не ховали.

- На той момент бої йшли по всьому сходу України, який найважливіший бій для себе ви можете згадати?

- Ви знаєте, я пам'ятаю їх всі, тому що в кожному гинули мої товариші, друзі.

- Вам вдавалося говорити з бойовиками з того боку, і за яких обставин це траплялося?

- Переважно це було по мобільному телефону. Мої телефонні номери з Facebook хтось злив, мені дзвонили...

- Тобто вам дзвонили з метою загроз?

- Так, з метою загроз, з метою запропонувати перейти на ту сторону.

Дзвонив мій колишній товариш по службі, з яким я ще в мирний час служив. Це недавно я про нього писав - про бойовика, якого в Києві затримали. Він був на параді на День Незалежності, він приїхав сюди. Зараз під слідством. Він теж мені дзвонив і пропонував перейти на ту сторону. А так переважно спілкувалися з місцевим населенням.

- І що місцеве населення на той момент говорило?

- Ну я вам скажу, що інформаційна пропаганда і політика, яка була спрямована на русифікацію місцевого населення Донбасу, спрацювала - вони негативно ставилися.

Порівнюючи з тим, що вже є зараз, це дві абсолютно різні речі.

- Зараз люди усвідомлюють, що з ними пропаганда накоїла?

- Так, я моніторю соціальні мережі і пабліки "Л/ДНР". Наразі люди розчаровані і розуміють, що вони наробили своїм референдумом, війною і тим, що пустили до себе "русскій мір".

Люди змушені ховатися у бомбосховищах Фото: EPA

- До речі, зараз багато говорять про те, що за терористів ніхто воювати не йде, останнім часом там влаштовували мобілізацію, як ви самі оцінюєте ситуацію?

- Я недавно спілкувався з мешканкою Горлівки, вона каже, спочатку російські підрозділи і ФСБшні офіцери створювали бандформування, в які входили колишні засуджені, алкоголіки і наркомани.

За 4 роки війни їх уже "утилізували", і в даний момент дуже мало людей хочуть служити, вони розчарувалися ідеями "русского міра".

Але контингент залишився - ті, хто працювати не хочуть, або у кого проблеми з законом. Із РФ приїжджають ті, хто крім як воювати нічого не вміють, тут і грошей заробити можна.

- А бойовики насильно змушують мирне населення йти воювати?

- Ви знаєте, сильно не змушують. Переважно вони намагаються змусити офіцерів запасу, фахівців: танкістів, артилеристів, ПВОшників і всіх інших. Тобто різними благами, пільгами, де на словах, де залякуванням, вони намагаються залучити цих людей до лав терористів.

- Ось ви говорили, що дзвонили вам і іншим військовим з погрозами і пропозиціями перейти на ту сторону. Багатьох вдавалося залякати? Як часто переходили люди з того боку і що розповідали?

- На моєму шляху таких людей не було, ніхто з моїх товаришів і знайомих не переходив на той бік, тому що всі знають, за що воюють, - за свою землю.

Анатолій Штефан Штірліц і секретар РНБО Олександр Турчинов Фото: Facebook Анатолія Штефана Штірліца

І ви знаєте деякі, коли фотографуються, на знімкахзакривають своє обличчя. Я розумію, коли це роблять вузькопрофільні фахівці, такі як розвідники, снайпери. А всім іншим я хочу сказати, що це повна нісенітниця, ми не повинні закривати свої обличчя, ми воюємо за свою землю, за Україну, за своїх дітей і сім'ї. Тобто ми не терористи і не повинні закривати свої обличчя.

- А що стосується бойовиків, хтось переходив з того боку?

- З того боку періодично переходять на нашу сторону, багато за програмою СБУ "На тебе чекають вдома".

- А саме воювати приходили?

- Дивіться, в 24-й механізований бригаді воює військовослужбовець, який у 2014 році був охоронцем "Мотороли". Це ось такий яскравий приклад.

Екс-охоронець "Мотороли" Євген Листопад

Є такі, але вони бояться про себе говорити з особистих причин, у когось на окупованих територіях залишилися сім'ї, родичі, щоб не наражати на небезпеку.

- А хтось із ваших знайомих потрапляв у полон або знаходиться там зараз?

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- Так, потрапляли, але в даний момент вони звільнені. Одному моєму товаришу прострелили ногу, щоб отримати відомості, іншому, полковникові, вибили всі зуби. Ну дуже сильно били і знущалися.

На даний момент тільки один військовослужбовець вважається зниклим безвісти після потрапляння у полон. Він був снайпером, і розумієте, ніхто не знає його долі до кінця.

- А наша влада якось допомагає цим полоненим? Тому що багато випадків, як їх бурхливо зустрічають, а потім солдати опиняються на самоті...

- Що можу сказати про своїх друзів - їм і їхнім сім'ям надавалася повна реабілітація після звільнення з полону. Їм надавали кваліфіковану медичну допомогу, і наскільки я знаю, на сьогоднішній момент серйозних проблем не було.

- А вони хочуть повернутися назад воювати?

- Так, наразі з тих, хто був у полоні, один товариш не повернувся, а решта повернулися.

- Анатолій, ще хотілося б поговорити про такі інциденти, які були недавно з нашої сторони - це знущання над солдатами і вимагання грошей на Яворівському полігоні, це вбивство військовослужбовця на території військової частини в Харківській області... Чи можна вважати це глобальною проблемою або це все ж точкові ситуації?

- Це не глобальна проблема, а швидше, як ви сказали, точкові інциденти. На жаль, вони є у всіх колективах, і не тільки у військових.

Убитий військовий у Харківській області Костянтин Казаков Фото: Facebook Казакова

- А ви особисто або ваші знайомі з таким стикалися?

- Я служу з 2000 року, і з прикладами нестатутних стосунків я, звичайно, зустрічався, але не зі знущаннями.

Знаєте, я вам так скажу, де чоловічий колектив - нестатутні відносини є навіть і в дитячому садку. У чоловічих колективах це виражається сильніше, плюс - люди воювали і деяким просто потрібна реабілітація.

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- А як з цим боротися? Самі військові бояться про це говорити, як припиняти подібне ставлення?

- Є офіцери підрозділів, є офіцери, які відповідають за морально-психологічний стан, але основна відповідальність лежить на командирові підрозділу.

- А може варто посилити контроль за полігонами, щоб таких прецедентів не було?

- З моєї точки зору, потрібно просто збільшити кількість бойової підготовки - коли люди зайняті, такого не відбувається. Та й у родині не без виродка, в кожному колективі є такі особистості.

- А ви б могли порадити нашим військовим не боятися і все-таки доповідати про такі випадки?

- Так, я б порадив, якщо присутні такі факти, обов'язково звертатися до командира підрозділу.

- Командири ж самі можуть прикривати такі випадки, солдати бояться, що пожалівшись, отримають ще більше?

- Я вам скажу, що приховування таких фактів тягне за собою кримінальну відповідальність.

Другу частину інтерв'ю з Анатолієм Штефаном Штірліцем читайте незабаром на OBOZREVATEL.