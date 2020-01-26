"Информация для всех бюджетников! В связи с сокращением Россией финансирования, с февраля сокращается на 25 % финансирование всех бюджетных учреждений Республики. Вследствие чего, штат сотрудников будет урезан на 15% -17%. С 1 марта ожидается сокращение сотрудников на 10 %, в сентябре намечен третий этап увольнений"…

"Помогите, моя мама умирает от рака"…

"В оккупированном Луганске предупреждают о возможном закрытии горбольницы. Как пишет анонимная пользовательница, представившаяся работницей горбольницы, учреждение в скором времени будет закрыто. В конце декабря 2019 года персоналу Луганской городской больницы №8, в которой я работаю, сообщили о том, что в скором времени больница будет закрыта. На вопросы "а как же мы?", никто не дал ответа. В моем понимании, все выглядело достаточно иронично "спасибо за внимание, все свободны!", — пишет она".

О медицине в ОРДЛО я написала много, и писать об этой ситуации следует так как все, что там делает русский мир, он будет делать везде, куда дотянет свои руки.

Пожалуй, напомню, что медики ОРДЛО были в рядах первых путиноверцев в 2014-м году, так как им не нравилось заполнение документов на украинском и вообще "пиндосские реформы, которые против православия", ах, и банальное "пабагатому", ну, приблизительно так, как медики мирных частей Украины, когда выступали против реформ и лично Супрун.

Написано много, так как я отслеживаю с 2014 года все, что происходит в ОРДЛО. Почему? Все просто — болит, это, раз, а второе, главное, на войне нужно учиться. Понимаете? На ошибках, на победах, особенно на победах врага. ОРДЛО должно было стать нашим черным зеркалом, где мы могли наблюдать все язвы, коросты, шрамы, пустоты на теле нашей страны и нашем социуме. Но, большинство про войну не читает "много текста", да и вообще не хочет думать и слышать-устали.

Конечно же, уставшие от войны и предположить не могли, что война, это не только армия, оружие, а и банальные вещи, такие как здоровье, услуги, помощь, банк, работа.

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Когда приходит война, она затрагивает все сферы жизни. Рушит все и у всех, не взирая на чьей ты стороне.

Вот, смотрите, наглядный пример: в Луганской и Донецкой областях на начало войны критическое большинство населения было не за присоединение к РФ, как тогда заявлялось, им было просто наплевать. Все разговоры были "а какая разница где получать зарплату, в рублях или в гривнах, кто ее будет платить". То есть де-факто критическое большинство жителей Луганской и Донецкой области, той части, где начинались "восстания" под триколорами, как бы и не против были стать частью русского мира, не были против оккупации, против "Крымих". И когда они говорят "мы не звали русских" — не верьте. Те, кто "какая разница в рублях или в гривнах" — это те же войска Путина. Они сейчас работают в ОРДЛО. Получают зарплату в рублях.

Как только вы слышите "какая разница", знайте, эти люди с легкостью поменяют паспорта, поддержат ваш расстрел и даже с удовольствием заселятся в ваш дом. Им ведь нет разницы, живы ли вы или нет, моральны ли их действия или нет, зэки они или вертухаи.

Так вот, если агрессивное меньшинство пророссийских шло воевать и брало в руки оружие, вступало в ряды опочленцев и убивали, ради политики или ради наживы (ведь нет особой разницы за что убивать), то критическое большинство просто в душе надеялось на побагатому и ждало победы сильнейшего, не мешая, и даже втихую помогая оккупанту доносами, распространением российской пропаганды.

Проукраинской части в ОРДЛО на момент 2014-го было где-то 15%, не больше.

Так что если окрасить ОРДЛО в триколоры, то, как ни крути, а это основная масса жителей, с агрессивной и ожидающей составляющей – 85%. По сути, все свои. Да, и чем глубже оккупировался Донбасс, чем больше усиливалось влияние оккупационных властей, тем меньше здесь оставалось проукраинских. Одни разочаровывались, что Украина не смогла им помочь, быстро закончить войну (хотя мы ее как бы и не начинали, не мы же на себя напали), вторые выезжали, третьи…

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В общем, круг проукраинских (а это в ОРДЛО враги народа Донбасса) снижался. В ОРДЛО все больше и больше было своих, "новоросов", "республиканцев", "народа Донбасса", "патриотов Донбасса". И все, что там происходит сейчас, все эти ухудшения жизни, они бьют в первую очередь по ним, по своим — "новоросам", "республиканцам", "народу Донбасса", "патриотам Донбасса". Все, что делают "республиканские" власти, опочленцы, ихтамнеты, РФ она там в ОРДЛО сейчас делает для вот этих ее апологетов – "новоросов", "республиканцев", "народа Донбасса", "патриотов Донбасса".

То есть с мизерной зарплатой, без лекарств, с российской подделкой, хамством, разрухой там в ОРДЛО один на один осталось большинство тех, кто поддерживал оккупацию и радовался "заживем", философничал "какая разница", "это не моя война".

Запомните этот момент. А мы идем к следующей позиции.

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В ОРДЛО на начало войны население хотело "как на России и в СССР", чтобы все бесплатно и много, и всем. Но, с условием, что у богатых заберут, бедным раздадут. Критерии "богатство" народ определял сам по своим умственным способностям и зависти. Ну, как в 1917-м: есть подвода, корова и сапоги- враг народа, на расстрел.

Многие в ОРДЛО имели родственников на России, но ждали "все бесплатно". В медицине, в банках, во всем.

Но, скажет читатель, ведь они могли узнать у россиян, что на России нет ничего бесплатного, россияне платят за свет, газ, дают взятки, не получают должного лечения, богатые россияне и члены правительства, едут лечится за рубеж, среднестатистические россияне поставлены на грань вымирания и погрязли в кредитах, и вот именно, чтобы отдать кредиты они, россияне и ехали "убивать укропов.

Никто ничего не узнавал. Все жили мечтами, сказками, сериалами, иллюзией, симулякром. Как в СССР.

И вот возвращаемся, чтобы напомнить – в ОРДЛО все свои. "Республика" для "народа Донбасса". Ну, а теперь смотрим, как оно "все для народа":

— в ОРДЛО непомерные взятки за медицинские услуги и нет специалистов;

— в ОРДЛО все больницы были модернизированы за "годы оккупации республики Украиной", за годы "независимости" в больницы ОРДЛО не поступило ни одного нового оборудования, исчезли даже те, которые сюда поставляли в 2010-2013-м годах;

— в ОРДЛО все услуги платные, даже профосмотр (частично за взятки), редкие анализы бесплатны и лекарства, в основном в стационаре и просроченные;

— гуманитарку от "Красного креста" и российскую, которая должна идти в больницы здесь разворовывают чиновники из "мин здравоохранения" и продают через свою сеть аптек, что не украли чиновники, крадут врачи и медсестры;

— в больницах хамство, тараканы, грязь и непрофессионализм, очень часто врачи, в том числе и "скорой" под шофе, то есть пьяные;

— в 2014-м в маленьких (районных) городах ОРДЛО были закрыты туберкулезные диспансеры, кожно-венерологические диспансеры и инфекционные больницы, они остались лишь в Луганске и Донецке;

— в ОРДЛО все больше вводится в обиход "православная медицина", это когда не к врачу, операция и лекарства, а бабка, гадание, экстрасенсы, моча, травки (в основном ядовитые, болиголов, например, любимое лекарство русских от всего);

— в ОРДЛО процветает медицинское мракобесие, здесь в больнице запросто могут дать визитку "экстрасенса от рака", прочитать лекцию "прививки убивают, прививки обнуляют крещение, прививки кодируют", про украинские лекарства и их "вред" я промолчу;

-в ОРДЛО бесплатно могут получить все виды медицинских услуг –здесь внимание- жители "оккупированных районов Украины" и граждане РФ, то есть свои "граждане республики" платят за все, а россиянам и жителям мирных частей Украины (в ОРДЛО их называют оккупированные Украиной) все бесплатно;

— в ОРДЛО через СМИ постоянно пишут о развитии медицины, о инновациях, победе над раком (да, в ОРДЛО заявили, что нашли вакцину от рака, СПИДа и других болезней), при этом, уровень лабораторий, это хорошо, что довоенный, в основном а-ля СССР.

Это кругозор по отрасли. Теперь о людях. Как мы помним, там же большинство "республиканцев" с верой в путина и РФ, ну, и "республику-маленькую угольную швейцарию". Основная масса жители ОРДЛО безграмотны в части личной безопасности, здравоохранения, прав, законов. Это было и до войны. Процент "какая разница" здесь, как и по всей Украине, всегда был высок. И "какая разница" была во всем. Отношение к здоровью, личной безопасности здесь всегда было наплевательское. Здесь всегда в почете были экстрасенсы. Бабки. И "ясновидящий батюшка, который заговаривает".

Люди ехали в "монастыри всех религий, к батюшке экстрасенсу", восхищались православным статьям, которые были в каждой газете от МП, естественно, "старец предсказал", шли с проповеди к гадалке, и наоборот, в церкви делали какие-то "обряды" которые на листочке писала "ясновидящая Наташа с Урицкой".

Смеетесь? А вспомните как вся страна, наша и РФ, да и другие постсоветские республики, сидели у экранов и рассасывали рубцы под Кашпировского с Чумаком. Покупали пирамидки Гордона для денег. Мазь сибирских целителей. Этот треш — всеукраинское заболевание. Попустило народ где-то к 2008-му, это я на примере своего города пишу. В разных городах по-разному ведь. Хотя в Луганске и Донецке объявлений "колдун Святогор излечит" было море и в 2013-м году.

В это, как в "кремлевские таблетки от всего, их делали для Брежнева, когда взорвался Чернобыль", верили свято. Верили в "ясновидящих попов", в "письма Ванги", не верили, что туберкулезом можно заразиться от соседа, а в "помет черной курицы на перекресток в полночь" верили.

Чем глупее, маргинальнее, скрепнее, необразованнее население, тем легче им управлять через вот этих "магов" и "пирамидщиков". Ведь по сути, в се эти гордоны-попы-гадалки, это точно тк же, как структура МММ: приведи друга, купи больше…

Туберкулез? — не смешите, все кашляют, никто же не умер.

СПИД? — это придумали американцы, чтобы прививки нам делать.

Профосмотр, вроде бы важная вещь для здоровья. Важно проходить маммографию, флюорографию, сдавать мазки-онкомаркеры на рак шейки матки. Важно для себя. Это твое здоровье. Тем более, что это бесплатно. Я не знаю, как где, я в Каневе прохожу все это бесплатно. И я радуюсь, сколько ответственных женщин приходит на осмотр не потому, что на работе послали, а потому что "рік тому робила, то треба".

На Донбассе профосмотр делали для галочки, для документов на работу, но никогда для себя. Поэтому платили, чтобы поставили печати-подписи без осмотра. Факт того, что в ОРДЛО эпидемия туберкулеза, ВИЧ, СПИД, венерических болезней, огромный прирост онкологических больных в запущенном состоянии, меня лично не удивляет.

Жители ОРДЛО, почувствовав себя плохо, идут к бабке, гадалке, выкатывают рак яйцом, лечат порчу, теряют время и умирают. Это даже не эпидемия туберкулеза, это эпидемия глупости.

И вот завтра реинтеграция. Они примут наших врачей? Наши лекарства? Да их гадалки и их церкви МП тут же расскажут миллион историй, как одна женщина пошла на прием к укро-врачу здоровой, а вышла с тремя головами, беременная слоном НАТО негроидно-еврейского типа.

Да, и мы же помним, что там живут люди, получившие самое лучшее в мире советское образование, и продолжают его получать. Сексуальная безграмотность приводит к росту венерических заболеваний, подростковой беременности. Медицинская безграмотность дает рост СПИДа, ВИЧ, сифилиса, гонореи, туберкулеза. Что прежде всего там лечить? Людей в смысле здоровья или людей в смысле психики?

Ну, об остальном расскажут скрины. Они и есть маленькая история одного дня ОРДЛО.

Да, забыла сказать, а реклама " в республиках для жителей Украины все бесплатно даже лечение рака" работает. Посмотрите сколько в ОРДЛО едет людей, не имеющих там недвижимости и родных. Тысячи!

Олена Степова, для ИС

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