Сегодня в очередной раз стало понятно, что власти, в привычном уже смысле, у нас нет совсем. Эпопея с решением об эвакуации граждан Украины из Китая имела шанс наконец закончится с той порцией позора, которая была на момент вылета самолета в Китай, но не случилось.

В самом деле, сама эпопея с вывозом растянулась уже в какой-то позорный срок и была бы поводом для отставки любого правительства, но эти деятели решили пояснить причину задержки и тут сразу и с размаху – пробили дно. Они пояснили, что не знают, куда их везти! В мире уже полтора месяца идет эпидемия, грозящая перерасти в пандемию, а эти деятели открытым текстом пояснили, что у нас

об этой теме услышали только когда их стали пинать вопросами об эвакуации!

Всем должно быть понятно, что не дай бог этот вирус попадет к нам, здесь некому этим заниматься совсем! Эта братва понятия не имеет, как решать серьезные проблемы, что для этого делать и какие решения принимать. Более того, они понятия не имеют, что можно говорить в таких случаях, а чего говорить нельзя. В общем, аниматоры умеют делать ржач-шоу, приватные корпоративы и прочую ерунду, а проблемы это – прямая противоположность стэндап-шоу, которые они только и способны делать.

Но когда самолет уже вошел в воздушное пространство Украины, оказалось, что даже на этот момент никто не представляет, что же делать дальше. А все, кто хотел, наблюдали в программе Флайт Радар, как борт нарезает круги в районе Харьковской области. Десятки кругов. Это потому, что внезапно обнаружилось – выводить людей через пассажирские терминалы – нельзя, поскольку в случае инфицирования кого-то из пассажиров, вирус просто разлетится по миру.

Но это – половина истории. Когда самолет кружил в небе, пассажиры, которые и так уже натерпелись ужаса, поняли, что их не хотят принимать на их собственной Родине! И вот с этого момента – начался трэш. В этой "власти" не нашлось ни одного вменяемого человека, который принял бы решение о том, чтобы сажать самолет на один из военных аэродромов и там же разворачивать мобильный госпиталь со всеми мерами биологической защиты. Вплоть до того, что запросить нечто подобное у партнеров на Западе, думаю, там быстро откликнулись бы и перебросили нужное оборудование. Более того, уже надо было превентивно разворачивать что-то подобное на случай, если вирус попадет в Украину другим путем.

Новини Зеленському стало страшно

Но кто это будет делать? Однако трэш только начался. В Санжарах народ поднялся, пытаясь докричаться до власти, которую сами же избрали 80-ю процентами, что санаторий, в который везут людей – не предназначен для обустройства инфекционного госпиталя.

Возможно, эта территория была выбрана в связи с тем, что там ожидалась максимальная лояльность власти, что следовало из протоколов избиркома, но тут поддержка кончилась и местные заблокировали подъезды к санаторию. А дальше – в Сеть пошли стримы с колоннами Нацгвардии и полиции, которая втрамбовала местных избирателей "слуг" в грязь. Те впервые увидели БТРы на своих улицах.

В общем, как мы уже писали ранее, вот эта комик-труппа, которая пытается играть настоящую власть, уже практически полностью израсходовала инерцию движения, приданного Украине Порошенко, и вот теперь видно, что именно избрали 73%.

Как говорил известный персонаж: "Теперь жрите и не обляпайтесь!" В Санжары сегодня прилетел зеленый бумеранг, которые они с такой радостью запустили в прошлом году. Ну а всем их коллегам следует понимать, что они избрали власть, которая бесполезна в режиме решения проблем.

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