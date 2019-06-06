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"Любов перемогла!" Тяжко поранений воїн ЗСУ зіграв весілля в реанімації

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Важко поранений боєць ЗСУ Олександр Беспалов розписався та обвінчався зі своєю нареченою Анною в реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги, нейрохірург Юрій Скребець. Уточнюється, що подія відбулася 6 червня.

"Любов перемогла! В Мечникова народилася нова сім'я. Мрія Саші та Анни здійснилася", – написав лікар.

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Весілля бійця ЗСУ в лікарні

Весілля бійця ЗСУ в лікарні

facebook.com/yurii.skrebets

"Все правильно: кільця, квіти, преса. Тільки місце дії – реанімаційна палата. А на Саші замість весільного костюма – пов'язки, що покривають страшні поранення", – продовжив він.

Скребець зазначив, що вагітна дружина українського військовослужбовця вже дала ім'я дитині – Олексій, вирішивши народжувати його в тій самій лікарні, в якій зараз лікується її чоловік.

"На Анну ліг подвійний тягар: народити і підняти їхнього із Сашею сина, і одночасно – виходити й підняти другу "дитину" – самого Сашка. Вона готова. Вона любить обох", – написав лікар.

Дружина пораненого захисника України разом із лікарем медзакладу

Дружина пораненого захисника України разом із лікарем медзакладу

Facebook

Нагадаємо, отримавши поранення на Донбасі, Беспалов переніс складну операцію на головному мозку. Нещодавно він вийшов із коми й почав самостійно дихати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць ЗСУ поступив до лікарні ім. Мечникова 22 травня. Куля пробила хлопцю око, пройшла через серединні структури головного мозку і зупинилася біля потиличної кістки черепа.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Збройні сили УкраїнивесілляфотографииООС
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