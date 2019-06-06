"Любов перемогла!" Тяжко поранений воїн ЗСУ зіграв весілля в реанімації

Важко поранений боєць ЗСУ Олександр Беспалов розписався та обвінчався зі своєю нареченою Анною в реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги, нейрохірург Юрій Скребець. Уточнюється, що подія відбулася 6 червня.

"Любов перемогла! В Мечникова народилася нова сім'я. Мрія Саші та Анни здійснилася", – написав лікар.

Весілля бійця ЗСУ в лікарні facebook.com/yurii.skrebets

"Все правильно: кільця, квіти, преса. Тільки місце дії – реанімаційна палата. А на Саші замість весільного костюма – пов'язки, що покривають страшні поранення", – продовжив він.

Скребець зазначив, що вагітна дружина українського військовослужбовця вже дала ім'я дитині – Олексій, вирішивши народжувати його в тій самій лікарні, в якій зараз лікується її чоловік.

"На Анну ліг подвійний тягар: народити і підняти їхнього із Сашею сина, і одночасно – виходити й підняти другу "дитину" – самого Сашка. Вона готова. Вона любить обох", – написав лікар.

Дружина пораненого захисника України разом із лікарем медзакладу Facebook

Нагадаємо, отримавши поранення на Донбасі, Беспалов переніс складну операцію на головному мозку. Нещодавно він вийшов із коми й почав самостійно дихати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць ЗСУ поступив до лікарні ім. Мечникова 22 травня. Куля пробила хлопцю око, пройшла через серединні структури головного мозку і зупинилася біля потиличної кістки черепа.

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