Трагічна смерть курсантки у Харкові: лікарі думали, що вона наркоманка, а дівчину вразив інсульт

На Сумщині 18 грудня поховають 19-річну курсантку Харківського національного університету внутрішніх справ, яка померла від інсульту.

Лікарі помилилися і не відразу змогли поставити правильний діагноз, а після операції радили батькам вірити в диво. Наступного року дівчина збиралася вийти заміж і будувала масштабні плани. Детальніше про цю історію читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Була спортсменкою і на здоров'я не скаржилася

У середу в селі Боромля на Сумщині поховають 19-річну Аліну Приходько. Причиною її смерті став інсульт. І рідні, і шкільні вчителі в селі у шоці – дівчина ніколи не скаржилася на здоров'я. Навпаки, була спортсменкою.

Аліна Приходько Facebook Аліни Приходько

"Ми повірити не можемо. Аліна адже займалася спортом. На базі нашої школи займалася гімнастикою, демонструвала хороші результати. Брала участь в усіх спортивних шкільних змаганнях і часто перемагала. Жодних скарг на головний біль чи ще щось у неї не було", – розповіла OBOZREVATEL завучка місцевої школи Аліна Крупеня.

Аліна займалася гімнастикою зі школи Facebook Аліни Приходько

Аліна займалася гімнастикою зі школи Facebook Аліни Приходько

Напад у дівчини трапився 8 грудня, у неділю, коли вона каталася на ковзанці у Харкові. Знайомі розповідають, що під час катання їй раптом стало погано, вона схопилася за голову і присіла. Її знайомий побіг за ліками в аптеку, а подруга відвела її в туалет, вмитися. Але там Аліна сказала, що у неї жахливий біль, і втратила свідомість.

Друзі викликали швидку, її відвезли в 4-ту невідкладну допомогу, але лікарі чомусь вирішили, що дівчина могла постраждати від наркотиків, мовляв, передоз. І до ранку ставили їй крапельниці, так і не з'ясувавши, що ж із нею трапилося насправді. І тільки вранці, коли провели томографію, виявили, що у неї пухлина мозку. Її видалили під час термінової операції, але було занадто пізно.

Аліна мріяла стати поліцейською ще зі школи Facebook Аліни Приходько

Аліна дуже пишалася тим, що навчається на поліцейського психолога Facebook Аліни Приходько

Все село збирало гроші на лікування дівчини. Люди сподівалися, що вона переможе. Після операції лікарі не відходили від пацієнтки, але батькам казали, щоб вони молилися і вірили в диво. На жаль, дива не було. Через тиждень, 16 грудня, Аліна померла, так і не прийшовши до тями.

Була розумницею і промінцем світла

Родичка Аліни розповіла, що дівчина справді ні на що не хворіла. "У неї був тільки гайморит із дитинства. А так жодних скарг ніхто не чув", – каже жінка.

Аліна Приходько Facebook Аліни Приходько

У сім'ї Аліна була "промінцем світла". Розумниця, добре навчалася і в університет внутрішніх справ дівчина вступила самостійно. Її батьки прості люди, займаються сільським господарством. Ще у школі Аліна готувалася до іспитів самостійно, зайвих грошей на репетиторів у сім'ї не було.

"Аліна давно хотіла стати поліцейською. Але навчалася в інституті на психолога. Їй ніхто не допомагав вступати до вишу, вона все робила сама", – каже родичка.

У 2017 році Аліна Приходько закінчила школу Facebook Аліни Приходько

Аліна з друзями і сестрою Facebook Аліни Приходько

Аліна з батьками Facebook Аліни Приходько

Аліна збиралася наступного року вийти заміж Facebook Аліни Приходько

У школі завучка Крупеня розповіла, що Аліна дуже любила гратися з маленькими дітьми, та й вони до неї тягнулися. Мабуть, тому вона і вибрала професію психологині.

Аліна збиралася вийти заміж. Її обранець – хлопець з її ж села, з яким вони дружили ще зі школи. "Він працює, але відношення до поліції не має. Вони давно дружать. Зараз він дуже важко переносить смерть Аліни, вони дуже любили одне одного. Весілля планували справити в наступному році", – розповіла знайома.

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