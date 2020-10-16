Ляшко сказав, скільки випадків коронавірусу на добу зможе витримати Україна
Система охорони здоров'я «потягне» до 10 тисяч хворих щодоби
Головне, за словами Ляшка, щоб коронавірус поширювався рівномірно по всіх областях
Система охорони здоров'я України може витримати до 10 тисяч хворих на коронавірус на добу.
Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю, 16 жовтня.
"10 тисяч нових випадків COVID-19 на добу ми витримаємо, за нашими розрахунками, система охорони здоров'я повинна впоратися", – сказав він, уточнивши, що мається на увазі ситуація з відносно рівномірною динамікою по регіонах України.
"У березні ми говорили, що у нас колапс системи охорони здоров'я міг настати при тисячі випадків на добу протягом двох тижнів. Сьогодні ми говоримо про те, що ми можемо дійти до 10 тисяч і тримати удар. В умовах адаптивного карантину ми можемо вберегти систему охорони здоров'я від колапсу", – заявив Ляшко.
Як писав OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 16 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 287 231 випадок коронавірусної інфекції. З них 5 992 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту. Від COVID-19 в країні померли вже 5408 чоловік (+106 за добу), а 121 919 пацієнтів (+2269) повністю побороли хворобу.