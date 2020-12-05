Церкви і курорти будуть працювати навіть у локдаун, – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив, що під час локдауну, який Кабінет міністрів може ввести на початку січня 2021 року, працюватимуть церкви, готелі та гірськолижні курорти.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в суботу, 5 грудня, передає "Українська правда". Так, за словами лікаря, гірськолижним курортам можуть дозволити працювати для того, щоб люди виїхали з великих міст.

Готелі, в свою чергу, зможуть забезпечувати клієнтів сніданками. Що стосується церков, вони будуть працювати за умови, що в будівлі храму буде не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

За словами Ляшка, попередньо під час карантину в січні продовжать роботу громадський транспорт і продуктові магазини, а ресторани та кафе працюватимуть на винос і доставку.

Водночас планується закрити садки, школи та розважальні заклади.

Остаточне рішення щодо всіх обмежень Кабінет міністрів має прийняти на засіданні 9 грудня, повідомив Ляшко.

Згідно з прогнозом МОЗ, тритижневий карантин в січні 2021 року посприяє зниженню кількості щоденної захворюваності приблизно до 6-8 тисяч на день.

Інфографіка демонструє страшні наслідки введення в Україні локдауну в кінці грудня, що ж буде в кінці січня – неможливо передбачити, але наслідки будуть катастрофічними.

Зазначимо, що локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Його можуть ввести на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

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