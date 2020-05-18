Ляшко сказав, коли дозволять масові заходи в Україні

Масові заходи в Україні відкриватимуть одними з останніх, тому що існує ризик зараження COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 18 травня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Масові заходи будемо рекомендувати відкривати на останніх етапах виходу з карантину й тільки після стабілізації епідеміологічної ситуації. Чи буде це зроблено окремо – історія покаже. Але насамперед ми розглядаємо введення адаптивного карантину на території України", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

Також глава Кабінету міністрів Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус продовжать.

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