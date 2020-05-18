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18 травня • оновлено в 12:10
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Ляшко сказав, коли дозволять масові заходи в Україні

8.2т
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Масові заходи в Україні відкриватимуть одними з останніх, тому що існує ризик зараження COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 18 травня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Масові заходи будемо рекомендувати відкривати на останніх етапах виходу з карантину й тільки після стабілізації епідеміологічної ситуації. Чи буде це зроблено окремо – історія покаже. Але насамперед ми розглядаємо введення адаптивного карантину на території України", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

Також глава Кабінету міністрів Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус продовжать.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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