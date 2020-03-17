Ляшко розповів, як довго триватиме карантин в Україні

Карантин через коронавірус в Україні триватиме з огляду на епідеміологічну ситуацію в країнах Європи та в нашій державі.

Про це на брифінгу МОЗ України у вівторок, 17 березня, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Тривалість карантину визначатиметься, зважаючи на епідеміологічну ситуацію країн Євросоюзу, наших країн-сусідів та нашої держави. Тому що зараз всі заходи, яких ми вживаємо, ми робимо з превентивною метою. Також ми не виключаємо можливості, що буде вжито надзвичайних заходів у разі масового поширення хвороби. Тому про ймовірність продовження карантину ми будемо говорити вже ближче до закінчення його терміну", – пояснив він.

Віктор Ляшко

Також Ляшко пояснив, як будуть здійснювати контроль за кількістю людей, які одночасно перебувають у громадському транспорті.

"Насамперед це обов'язок водія, в подальшому, якщо пасажири не будуть його слухатися, він має право викликати правоохоронців. З поліцією проводиться інструктаж – вона готова їхати на кожен такий випадок. До того ж у топмісцях посадки поліція обіцяє забезпечити патрульних, які стежитимуть за порядком", – повідомив головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

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