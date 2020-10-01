Ляшко розповів, чи загрожує Україні жорсткий карантин

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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  • За словами Ляшка, жорсткі карантинні обмеження – негативно впливають на економіку

  • Украні нібито недоцільно вводити повний локдаун

  • У МОЗ шукають "золоту середину" між економічними та епідемічними обмеженнями

Ляшко розповів, чи загрожує Україні жорсткий карантин

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що нині країні нібито недоцільно знову вводити жорсткі карантинні обмеження.

В інтерв'ю "Українському радіо", Ляшко зазначив, що після березня-квітня, коли карантин був жорстким, уряд підготував систему охорони здоров'я і дійшов висновку, що сильні обмеження – негативно впливають на економіку.

"Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно запроваджені жорсткі карантинні обмеження. І в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За цей період часу ми підготували систему охорони здоров’я і чітко розуміємо, що не можна вводити такі жорсткі заходи, бо це досить негативно впливає на економіку", – сказав Ляшко.

За його словами, нині у Міністерстві охорони здоров'я шукають "золоту середину" між економічними та епідемічними обмеженнями для того, щоб "і країна працювала, і система охорони здоров’я справлялася".

Нагадаємо, раніше у коментарі OBOZREVATEL, Ляшко заявив, що для введення повного карантину в країні не варто прив'язуватися до якоїсь дати. За його словами, на локдаун можна піти як раніше, так і пізніше. "Тут не я маю припускати, це питання до всіх. Ніхто нікого не буде закривати, якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм", – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, OBOZREVATEL з'ясував, чи правда те, що школи у всій Україні можуть перейти на тотальний карантин уже в жовтні та чи пов'язано це з місцевими виборами.

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