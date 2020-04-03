Ляшко прибув до епіцентру коронавірусу в Україні: перші подробиці

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прибув із робочим візитом у Тернопільську область, яка стала одним із епіцентрів поширення коронавірусу в країні.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що анонсував цю поїздку на брифінгу МОЗ вранці 3 квітня.

Ляшко зазначив, що в рамках візиту він із колегами насамперед перевірить роботу обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня.

Крім цього, заплановано візит до медичного закладу, що визначений як госпітальна база для прийняття та лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Також головний санітарний лікар України має зустрітися та поспілкуватися із медичними працівниками.

"Мені важлива думка та оцінка ситуації тих, хто на передовій бореться із COVID-19", – підкреслив Ляшко.

Зазначимо, що його поїздка на Тернопільщину була зумовлена зокрема спалахом епідемії коронавірусу в місті Монастириськ – там на COVID-19 захворіли вісім лікарів, 13 медсестер та вісім молодших медсестер.

Віктор Ляшко під час брифінгу повідомив, що вісім медиків Монастириської центральної лікарні написали заяву на звільнення, але наступного дня передумали й вийшли на роботу.

"Щоб детальніше поспілкуватися з медичними працівниками, я сьогодні ж відбуваю до Тернопільської області", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусної інфекції у Монастириському районі Тернопільської області виникла гостра потреба у відновленні роботи районних санепідстанцій, також необхідні засоби захисту для медиків і лабораторні пробірки.

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