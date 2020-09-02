Ляшко описав ідеальну вакцину від коронавірусу

Ідеальна вакцина від коронавірусу повинна відповідати трьом критеріям.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що ідеальна вакцина від коронавірусу має відповідати трьом критеріям.
Так, на брифінгу із протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні 2 вересня, Ляшко зазначив, що ідеальна вакцина має:
формувати надійну імунну відповідь;
викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет;
не мати жодних серйозних побічних ефектів.
Головний санітарний лікар також зазначив, що з 33 вакцин, які проходять клінічні дослідження, 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.
"Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії – Ред.), у разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. Паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок", – сказав Лякшо.
Нагадаємо, раніше Ляшко розповідав, що в Україні вакцина від коронавірусу може з'явитися для масового використання в березні 2021 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен заявив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини.
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