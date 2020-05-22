Львівщина офіційно продовжила карантин: що відбувається в області

У Львівській області карантин через пандемію коронавірусу продовжили до 29 травня – у регіоні збільшилася кількість пацієнтів, що потребують стаціонарного лікування.

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Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій області 22 травня, передає пресслужба Львівської ОДА.

Посадовці заявили, що регіон поки не готовий до запровадження другого етапу зняття карантинних обмежень через складну ситуацію з коронавірусом.

У Львівській області карантин продовжили до 29 травня

"Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров`я й життя мешканців регіону. Ми свідомі щодо того, що українці втомились від карантинних заходів, однак статистика Львівщини свідчить лише про приріст захворюваності. Вкотре наголошую на дотриманні заходів особливої безпеки й гігієни”, – наголосив керівник області Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, протягом останніх 7 днів спостерігається зростання кількості пацієнтів, що потребують стаціонарного лікування.

"Стан пацієнтів, які звертаються по медичну допомогу, важчий порівняно з минулим тижнем. Якщо аналізувати показники, то ми входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину, однак кількість хворих свідчить про інше. У реанімації 30 людей, тоді як минулого тижня було 12", – наголосив Чемерис.

Нагадаємо, станом на 22 травня у Львівській області зафіксовано 1240 випадків інфікування коронавірусом. Усього в Україні – 20 148 випадків.

Як повідомлявOBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці 23 травня розпочати другий етап послаблення карантину. Річ у тім, що місту заборонили робити це через невідповідність одному з критеріїв.

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