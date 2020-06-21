Львів затопила сильна злива: на вулицях помітили "екстремалів" у човні. Фото та відео
Львів підтопило після сильної зливи
Увечері в суботу, 20 червня, у Львові пройшла сильна злива, яка підтопила деякі вулиці.
Фотографіями та відео негоди на своїй сторінці у Facebook поділився глава громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).
Він зазначив, що на вулицях Трильовського і Вернадського, які затопило після бурі, плавав надувний човен.
Львів підтопило після сильної зливи
На деяких вулицях через грозу обрушилися дерева, повідомляє "Твоє місто".
Львів. Джерело: Варта
Львів. Джерело: Варта
Львів. Twitter / Andrii Dutchak
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на окупованому Росією півострові Крим зафіксували смерч. Він виник у полі, коли на ньому паслися корови.