Львів відкрив ресторани і запустив потяги: які обмеження залишилися

Жителів Львова закликали бути обережними і небайдужими

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові відновила роботу закладів громадського харчування, спортивних та фітнес-клубів, а Укрзалізниця поновила сполучення з обласним центром.

Про пом'якшення карантинних обмежень повідомив на своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

У місті дозволили роботу кафе та ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів – до 10 відвідувачів.

Також зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

Садовий зазначив, що такі ослаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу.

ВВін закликав мешканців бути обережними і небайдужими через складну епідемічну ситуацію.

"Якщо в громадському місці або транспорті бачите людину без маски – зробіть їй зауваження. Сьогодні безпека – це питання номер один для кожного. Бережіть себе і близьких"! – закликав Садовий.

Крім того, Укрзалізниця з 26 червня відновлює курсування поїздів далекого прямування зі Львова і роботу приміських електричок.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Telegram в середу, 24 червня. Почнуть курсувати поїзди за маршрутами Київ – Львів і Львів – Одеса.

Міністр назвав конкретні потяги:

№743/744 Дарниця, Київ – Львів (Інтерсіті +)

№91/92 Київ – Львів

№715/716 Київ – Львів (Інтерсіті +)

№12/11 Львів – Одеса

З 25 червня почнуть роботу 18 приміських електричок у Львівській області.

"Квитки доступні онлайн і в залізничних касах", – написав Криклій і закликав українців подорожувати безпечно.

У Львові послабили карантин Telegram Андрія Садового

Укрзалізниця пустила до Львова поїзди Telegram Владислава Криклій

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області встановився антирекорд по захворюваності на коронавірус в регіоні – за добу 23 червня виявили 240 нових випадків інфікування.