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Луцьк проігнорував карантин: на які порушення пішли у "червоні" зоні

Марина Ліснічук
Суспільство
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  • У Луцьку висловили незгоду з віднесенням міста до "червоної" карантинної зони

  • Зокрема, там не захотіли повертати жорсткі обмеження в межах адаптивного карантину

  • Так, 3 серпня бізнес виступив проти нових правил, а правоохоронці поки не збираються штрафувати порушників

  • Єдине, що виконали – від понеділка у місті вийшли на маршрут не всі автобуси

Карантин у Луцьку

У Луцьку висловили незгоду з новими карантинними правилами.

У Луцьку, який ввійшов до "червоної" епідемічної зони й де від 3 серпня мали б ввести жорсткі карантинні обмеження, проігнорували настанови уряду та МОЗ.

Зокрема, бізнес виступив проти нових правил, а правоохоронці поки не збираються штрафувати порушників, адже раніше місцева влада заявила про незгоду з віднесенням міста до найгіршої зони. Єдине, що виконали – від понеділка у місті вийшли на маршрут не всі автобуси, повідомляє "Луцьк. Район".

Зокрема, поки в Луцьку курсують тролейбуси, які, згідно карантинних обмежень, набирають пасажирів тільки на сидячі місця.

Зі свого боку правоохоронці продовжують тільки розповсюджувати інформаційні попередження серед громадян, перевізників і суб’єктів господарювання щодо рішення держкомісії за ігнорування правил, запроваджених перебуванням у "червоній" зоні. Однак адміністративних протоколів 3 серпня не виписуватимуть, заявила керівниця сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

У Луцьку на маршрут таки вийшли не всі автобуси

У Луцьку на маршрут таки вийшли не всі автобуси (volynnews.com)

"Ніяких адміністративних протоколів ми ще сьогодні не складаємо, тому що розуміємо складність ситуації, й те, що люди проти, але повинні розуміти, що є рішення центрального органу, воно чинне, і ми, звичайно, маємо здійснювати контроль за його дотриманням. Тому зараз ми його здійснюємо в межах наших повноважень: проводимо профілактичну й інформаційну роботу", – наголосила вона.

За її словами, якщо протоколи складатимуть, то як і раніше – на "особливо злісних порушників", які не виконуватимуть законних вимог та ігноруватимуть санітарно-гігієнічні вимоги, правила особистої безпеки.

Бізнес Луцька виступив проти обмежень, передбачених "червоною" зоною

Бізнес Луцька виступив проти обмежень, передбачених "червоною" зоною (Facebook Олег Іванюк)

"Ми, звичайно, притягували їх до адмінвідповідальності. Сподіватимемося, що таких не буде", – наголосила Бузулук.

Водночас декілька десятків луцьких підприємців підписали колективне звернення проти впровадження карантинних обмежень, передбачених "червоною" зоною.

Як написав у Facebook місцевий житель Олег Іванюк, документ підписували ФОПи та власники закладів громадського харчування у Луцьку, адже робота кафе та ресторанів не передбачена в "червоних" регіонах.

Пост про незгоду луцьких підприємців виконувати нові правила карантину

Пост про незгоду луцьких підприємців виконувати нові правила карантину (Facebook Олег Іванюк)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони залежно від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

  • В результаті в Україні з 3 серпня через зростання кривої захворюваності на коронавірус – протягом останнього тижня фіксується понад тисяча нових випадків щодня, – і в межах адаптивного карантину в деяких регіонах точково повернули жорсткі обмеження.

  • Водночас у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення COVID-19.

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