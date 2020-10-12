У Мінську та інших містах Білорусі пройшов "Марш пенсіонерів". Фото і відео
У Білорусі 9 серпня розпочалися масові акції протесту на тлі виборів президента країни
Люди висловлювали невдоволення офіційними результатами, згідно з якими главою держави знову став Олександр Лукашенко
Силовики почали жорстоко розганяти протестувальників
У Мінську та інших містах 12 жовтня відбувся "Марш пенсіонерів".
За інформацією місцевих Telegram-каналів, правоохоронці затримали кількох учасників.
На столичний проспект Незалежності білоруські пенсіонери вийшли з гаслами "Лукашенко в автозак" і "І сам ти щур". Проспект перекрили силовики, повідомила "Радые Свабода" в Telegram.
Учасники маршу несли плакати "Щоб ти жив на мою пенсію", "Ще одна порція повій, алкоголіків і наркоманів", "Ганьба владі, що воює зі своїм народом" і інші, а також скандували "Віримо! Можемо! Переможемо!" і співали "Священну війну".
Силовики затримали кількох пенсіонерів. Відповідне відео виклав Telegram-канал "Протести в світі".
Пенсіонери під час маршу в Мінську спочатку спробували не дати затримати людину, а потім стали кидати квіти в людей у формі, повідомив Telegram-канал TUT.by Новини.
Також в білоруській столиці, а також Гомелі та Гродно правоохоронці затримали кілька російських і білоруських журналістів і співробітницю ООН, повідомила "Нова газета".
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що силовики в Білорусі застосували світлошумові гранати і водомети проти протестувальників.