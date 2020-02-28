Луганчанка Вікторія Вороніна вперше розповіла про нелюдські катування, яким її піддавали терористи "ЛНР". Її звільнили під час обміну полоненими в грудні 2019 року.

За словами дівчини, найжахливішим під час тортур була навіть не фізичний біль, повідомляє "Радіо Свобода".

Вона розповіла, що бойовики схопили її майже відразу, як тільки вона приїхала у Луганськ до своїх батьків.

Вікторія Вороніна radiosvoboda.org

"До батьків у Луганськ я приїхала 4 листопада 2016 року. А вже 17 листопада мене прямо з дому відвезли "на підвал". В той же період були затримані мої друзі-ультрас – футбольні фанати. У 16-му в полон потрапляв, умовно, кожен п'ятий. А тепер стало гірше – беруть, ледь чи не кожного другого. Думаю, таким способом в ОРДЛО поповнюють "обмінний фонд", – зазначила Вороніна.

За її словами, бити почали відразу після арешту, при чому сильно. Кілька разів дівчину допитували за допомогою поліграфа.

"Моя кімнатка була десь два на півтора метра: решітки, двері, ліжко, тумбочка і камера, друкарська все твої пересування 24\7. Після знущань "на підвалі" мене мучили сильні безсоння. По суті, єдиним, що могло тоді хоч якось відвернути, було читання. Іноді наглядачі приносили книги. як правило, це була література 50-60 років про розвіддіяльності – про КДБ, НКВД. це теж, знаєте, була свого роду катування", – згадує Вікторія

Дівчина зазначила, що через постійні побиття в якийсь момент вона перестала відчувати час.

"Щоранку – "допит". Б'ють, принижують, знову б'ють. Іноді це відбувалося прямо в камері. Іноді – в спеціальній кімнаті для допитів в сусідньому корпусі СБУ. Щоб я не запам'ятовувала, хто з мене знущається, на голові завжди був мішок. але можу сказати точно: "допити" проводили, як місцеві бойовики, так і росіяни, яких можна було дізнатися по характерному акценту. Я народилася і виросла в Луганську – повірте, так, як вони, у нас ніхто не говорить", – запевнила Вікторія .

За словами Вороніної, як правило били її місцеві бойовики, однак координував їхні дії росіянин: роздавав накази, говорив, що і як робити. По обличчю ніколи не били, але удари припадали на все тіло.

"Іноді біль була такою сильно, що, здавалося, болить все – від коренів волосся до кінчиків пальців на ногах", – згадує дівчина.

Крім побиття, Вікторію катували також струмом та вводили незрозумілі ін'єкції.

Вікторія на допиті radiosvoboda.org

"Мене, в тому числі, катували струмом. Електроди підвішували за мочки вух або за кисті. Але ні це було найстрашнішим. Найстрашніше були хімічні тортури. Мені неодноразово робили якісь уколи, після яких я була, немов у гарячці. Чи не знаю, що за препарати там були. Найімовірніше, якісь наркотичні. Одного разу сильне побиття, ток і уколи збіглися. той день в полоні, напевно, був найжахливішим ", – розповіла дівчина.

Крім усього іншого, Вороніну двічі намагалися згвалтувати. "Вдруге їх було мінімум четверо. Чому мінімум? А я не можу сказати точно – тоді була в напівпритомному стані після ін'єкцій. Відчепили, напевно, тому що зрозуміли: противитися фізично не зможу, а так їм нецікаво", – зазначила Вікторія.

Вона додала, що до винесення так званого "вироку", тортури були щоденними.

Вікторія після звільнення з ще одним колишнім в'язнем Анатолієм radiosvoboda.org

Нагадаємо, що Вікторію Вороніну засудили до 12 років в'язниці за "державну зраду". Дівчину незаконно заарештували за проукраїнські погляди – вона дружила з ультрасом луганської "Зорі" Владиславом Овчаренком, якого звільнили 27 грудня 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній обмін полоненими відбувся 29 грудня, 2019 року. В Україну повернулися 76 осіб.

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